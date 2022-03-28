На 2 млн рублей закупились на ярмарке жители Новосибирска 26 марта

На 2 млн рублей закупились на ярмарке жители Новосибирска 26 марта
На 2 млн рублей закупились на ярмарке жители Новосибирска 26 марта
Сегодня, 14:13ГородФото: Медиахолдинг1Mi
В Новосибирске товарооборот на первой ярмарке 26 марта 2022 года составил почти 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном заседании в правительстве 28 марта.

Закупиться натуральными и свежими продуктами на ярмарке выходного дня пожелали более 5 тысяч новосибирцев и гостей города. Из-за ажиотажного спроса к товарам фермерских и подсобных хозяйств в Новосибирске увеличили число ярмарок со 140 до 190.

«Мы увидели интерес к ярмаркам у сибиряков и решили продолжать поддержку. Планируем провести следующую в субботу, 2 апреля, возле ГУМа на площади Карла Маркса, 1», - отметил градоначальник.

По данным мэрии, базары организуют на разных площадках для удобства горожан. Их выбирают с учётом транспортной доступности.

Напомним, в Новосибирске открыли первую ярмарку 26 марта возле цирка. 45 операторов представили хлеб Писаревского хлебокомбината и «Восхода». Также распродавали молоко кооператива «Ордынское молоко» и Доволенского маслосыркомбината, колбасы и деликатесы Криводановского мясокомбината и от ИП Польгерт.

Кроме того, к покупке предлагались десерты, ягоды, грибы, орехи и мёд.

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