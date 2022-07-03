Умер арестованный по подозрению в госизмене новосибирский физик Колкер

Умер арестованный по подозрению в госизмене новосибирский физик Колкер
Умер арестованный по подозрению в госизмене новосибирский физик Колкер
Вчера, 11:36ОбществоФото: Дмитрий Колкер / VK
Дмитрий Колкер скончался после перелета в Москву – его арестовали и поместили в СИЗО. Физик-лазерщик из Новосибирска болел раком, и трансформировали его уже в тяжелом состоянии. У ученого была последняя четвертая стадия болезни.

Колкер являлся сотрудником Института лазерной физики СО РАН и специализировался на проектировании лазерных систем. В 2018 году он ездил в Китай и читал лекции. По предварительной версии это и привлекло правоохранителей. Якобы профессор мог передать секретные данные иностранной разведке, что могло повлиять на безопасность страны.

Суд Советского района в Новосибирске отправил его до 28 августа под стражу. Забирали его уже из больничной койки. По словам родных пациента, он находился при смерти. Однако врачи дали разрешение на перелет. О том, что ученый скончался, сообщили его родственники 3 июля.

«2.07.2022 доставлен в ГКБ 29, где в 2.40 скончался», - говорится в документе, который цитирует КП-Новосибирск.

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