Умер арестованный по подозрению в госизмене новосибирский физик Колкер

Колкер являлся сотрудником Института лазерной физики СО РАН и специализировался на проектировании лазерных систем. В 2018 году он ездил в Китай и читал лекции. По предварительной версии это и привлекло правоохранителей. Якобы профессор мог передать секретные данные иностранной разведке, что могло повлиять на безопасность страны.
Суд Советского района в Новосибирске отправил его до 28 августа под стражу. Забирали его уже из больничной койки. По словам родных пациента, он находился при смерти. Однако врачи дали разрешение на перелет. О том, что ученый скончался, сообщили его родственники 3 июля.
«2.07.2022 доставлен в ГКБ 29, где в 2.40 скончался», - говорится в документе, который цитирует КП-Новосибирск.