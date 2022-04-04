Губернатор Андрей Травников потребовал проверить, как чистят снег в Новосибирске

Напомним, глыба льда упала на женщину в Новосибирске. Все произошло на проспекте Маркса 31 марта в дневное время. Женщина около 50-ти лет шла мимо зданий №12 и №14. В один момент на нее упала огромная глыба льда. Наледь рухнула прямо на голову пострадавшей. Женщина потеряла сознание и упала. На кадрах видно, что свидетели начали вызывать скорую медицинскую помощь, а мимо шли дети.