Губернатор Андрей Травников потребовал проверить, как чистят снег в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников потребовал проверить, как чистят снег в Новосибирске
Губернатор Андрей Травников потребовал проверить, как чистят снег в Новосибирске
Сегодня, 07:03ОбществоФото: ksonline.ru
Чистку снега проверят после инцидентов, когда с крыш падали глыбы льда на людей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал проверить, как чистят снег в городе. Об этом он заявил на оперативном совещании 4 апреля 2022 года.

Глава региона поручил провести проверки качества уборки снега и наледи с кровель и козырьков многоквартирных домов и социальных объектов после ситуации с падением глыб льда на прохожих в Новосибирске.

«Засучите рукава и проведите проверки всех собственников зданий. Несмотря на мораторий, проведение контрольно-надзорных мероприятий на жилищные организации не распространяется. Их можно и нужно привлекать к ответственности за нарушения. Это – угроза жизни людей», − отметил глава Новосибирской области.

Напомним, глыба льда упала на женщину в Новосибирске. Все произошло на проспекте Маркса 31 марта в дневное время. Женщина около 50-ти лет шла мимо зданий №12 и №14. В один момент на нее упала огромная глыба льда. Наледь рухнула прямо на голову пострадавшей. Женщина потеряла сознание и упала. На кадрах видно, что свидетели начали вызывать скорую медицинскую помощь, а мимо шли дети.

Из-за падения наледи на женщину накажут владельца здания. На собственника здания на проспекте Карла Маркса составили административный протокол после падения глыбы льда на женщину в Новосибирске.

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