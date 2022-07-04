Прививка от ковида: более 335 тысяч комплектов вакцины есть в регионе

Прививка от ковида: более 335 тысяч комплектов вакцины есть в регионе
Прививка от ковида: более 335 тысяч комплектов вакцины есть в регионе
4 июля, 16:36ОбществоФото: Пресс-служба Правительства НСО
Министерство здравоохранения Новосибирской области напоминает о важности своевременной ревакцинации от COVID-19. Привиться можно в любой из поликлиник Новосибирска или районов области.

В настоящее время в медорганизациях Новосибирской области, а также на складе Новосибоблфарма в наличии – 337 494 комплекта иммунобиологических препаратов для профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе – 1081 комплектов «Спутника М» для подростков 12-17 лет. По состоянию на 4 июля в Новосибирской области одним компонентом вакцинировано 1 670 639 человек. 1 589 437 жителей региона завершили полный курс вакцинации.

В Российской Федерации в настоящее время осуществляется «экстренная» вакцинация против коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям: через 6 месяцев после предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания. После достижения необходимого уровня коллективного иммунитета вакцинация станет «рутинной» – каждые 12 месяцев. Вакцинироваться и повторно вакцинироваться можно любой зарегистрированной вакциной, в том числе двухкомпонентным «Спутником V».

Минздрав России в феврале 2022 года разрешил использовать I и II компоненты «Спутника V» по отдельности: I компонент соответствует Спутнику Лайт, II компонент можно использовать в качестве бустера через полгода после вакцинации Спутником Лайт. Вакцины против COVID-19 не содержат живого вируса, поэтому не могут стать причиной заражения и положительного результата ПЦР-теста. Вакцины не вызывают заболевания, а создают иммунный ответ и защищают от тяжелого течения болезни.

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