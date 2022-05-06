Георгиевские ленточки бесплатно раздадут жителям Новосибирска 7, 8 и 9 мая

В Новосибирске продолжают раздавать георгиевские ленточки ко Дню Победы. Как рассказали в мэрии города, 7, 8 и 9 мая новосибирцы смогут бесплатно получить ленты.
В субботу, 7 мая, в Материнском сквере состоится акция «Лента Победы». Там будут бесплатно раздавать георгиевские ленточки. Само мероприятие начнется в 12:00.
В воскресенье, 8 мая на монументе Славы также можно получить бесплатную ленточку. Ее будут раздавать во время акции «Свеча памяти» в 21:00.
В понедельник, 9 мая во время митинга и возложения цветов можно получить георгиевскую ленточку.
Добавим, что акция «Окна Победы» стартовала с 1 по 9 мая по всей России, в том числе в Новосибирской области. По традиции, жители регионов начинают украшать окна своих квартир трафаретами с символами Великой Победы. Инструкция - в материале Atas.info.