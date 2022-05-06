Георгиевские ленточки бесплатно раздадут жителям Новосибирска 7, 8 и 9 мая

Добавим, что акция «Окна Победы» стартовала с 1 по 9 мая по всей России, в том числе в Новосибирской области. По традиции, жители регионов начинают украшать окна своих квартир трафаретами с символами Великой Победы. Инструкция - в материале Atas.info.