Повышение зарплаты бюджетникам перенесли в апреле 2022 года: когда о нем объявят

Повышение зарплаты бюджетникам перенесли в апреле 2022 года: когда о нем объявят
Повышение зарплаты бюджетникам перенесли в апреле 2022 года: когда о нем объявят
Сегодня, 08:12ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
По указу Владимира Путина от 16 марта в апреле 2022 года повысят зарплаты работникам бюджетного сектора. Минтруд и Минфин могут внести предложения по индексации оплаты труда до 20 апреля.

В марте этого года Путин в ходе конференции по вопросам социальной поддержки объявил о повышении социальных пенсий, МРОТа, выплат и зарплат бюджетникам. Президент поручил главам Министерства труда и Министерства финансов донести до кабмина предложения по новым цифрам до 28 марта 2022 года.

К этом сроку решения ещё не были приняты. Глава Министерства труда и развития Антон Котяков на заседании комитета Госдумы заявил, что предложения будут сформированы в ближайшее время.

Стоит отметить, подобная ситуация уже возникала в 2021 году. Тогда Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду РФ и Минфину РФ подготовить до начала апреля предложения по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы. Однако сроки также были нарушены - их перенесены на 20 апреля. Можно предположить, что в текущем году процесс будет аналогичным.

Пока данных о том, насколько поднимут зарплаты бюджетникам в 2022 году нет. Однако экономисты не исключают, что повышение из-за текущего уровня инфляции может быть значительнее прошлых годов.

Напомним, с 1 апреля в России уже проиндексировали социальные пенсии на 8,6 %. Также увеличили до 4% ряд других выплат.

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