Репетиция Парада Победы прошла в Новосибирске 7 мая

Жители города смогли издалека посмотреть на военную технику, которая будет проезжать на параде в День Победы. Также по площади Ленина строем прошли военнослужащие в нарядных формах.
В репетиции на этот раз участвовало большое количество техники и солдат – можно было рассмотреть танк Т-34, различные военные комплексы и другие автомобили.
Подготовку парада в основном посетили те люди, которые по различным причинам не смогут посмотреть на него вживую – это отличная возможность, чтобы не толпиться в огромном количестве народа 9 мая, а также во второй раз можно посмотреть уже московские представления.
Однако в День победы еще пройдет шествие "Бессмертного полка", которое заранее посмотреть не получится.
На момент проведения репетиция Парада Победы были перекрыты данные улицы: