Репетиция Парада Победы прошла в Новосибирске 7 мая

Репетиция Парада Победы прошла в Новосибирске 7 мая
Репетиция Парада Победы прошла в Новосибирске 7 мая
Сегодня, 09:49ОбществоАлександр КондратьевФото: Дмитрий Тростников
В Новосибирске 7 мая прошла очередная репетиция военного парада Победы к празднику, который пройдет 9 мая.

Жители города смогли издалека посмотреть на военную технику, которая будет проезжать на параде в День Победы. Также по площади Ленина строем прошли военнослужащие в нарядных формах.

В репетиции на этот раз участвовало большое количество техники и солдат – можно было рассмотреть танк Т-34, различные военные комплексы и другие автомобили.

Подготовку парада в основном посетили те люди, которые по различным причинам не смогут посмотреть на него вживую – это отличная возможность, чтобы не толпиться в огромном количестве народа 9 мая, а также во второй раз можно посмотреть уже московские представления.

Однако в День победы еще пройдет шествие "Бессмертного полка", которое заранее посмотреть не получится.

На момент проведения репетиция Парада Победы были перекрыты данные улицы:

  • по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
  • по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
  • по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
  • по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
  • по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
  • по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта.
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