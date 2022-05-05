В Новосибирске перекрыли Красный проспект для репетиции Парада Победы

Автомобильная дорога будет закрыта для движения машин с 17:30 до 22:30. Под перекрытие попали улицы – Мичурина, Ядринцевской, Орджоникидзе, Кирова, Октябрьская магистраль.
При этом репетиция военного парада началась только в 20:00 – улицы будут перекрыты до окончания репетиции. Снова такие же действия будут предприняты 7 и 8 мая.
Отметим, что до 22:30 будут также закрыты для входа станция метро «Площадь Ленина». Причина всё та же самая – репетиция военного парада.
Новосибирским водителям рекомендуется заранее планировать свой путь, чтобы не встать в большую пробку или вовсе не приехать в тупик. Такое будет продолжаться только до 9 мая (включительно), после праздника все встанет в привычную норму.
В целом, многие водители в социальных сетях даже рекомендуют на некоторое время пересесть на метро, чтобы после работы не стоять долгое время в автомобильной пробке - это сэкономит время многих людей и бензин.