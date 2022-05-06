Первая репетиция парада Победы прошла в центре Новосибирска

«БТР, Тигр, Триумф и Ярс» - тяжелая военная техника проехала по центральной части Новосибирска на предварительной репетиции парада Победы, о чем проинформировал Центральный военный округ. Репетиция была совмещена с военнослужащими и техникой, которые прошли или проехали в колоннах.

В Новосибирске прошла первая репетиция парада ко дню Победы 9 мая. Как рассказали на сайте ЦВО, участие принимали более двух тысяч военнослужащих, а также несколько десятков колонн с военной техникой. В четверг, 5 мая 2022 года в центре города на площади Ленина состоялась репетиция парада Победы. Первооткрывателями совместной тренировки стала рота барабанщиков из кадетского корпуса. Уже традиционно в первой колонне проехал знаменитый советский танк Т-34. Уже за ним зрители, которые пришли посмотреть на репетицию, могли наблюдать более 30 единиц тяжелой техники. Например, были показаны боевые машины «Ярс», «Триумф», а также ракета «Град». По площади проехали бронированные, маскировочные и противодиверсионные машины. Парад Победы состоится в Новосибирске уже 9 мая. Полную праздничную программу можете посмотреть в материале Atas.info.

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