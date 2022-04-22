Программа празднования Дня победы 9 мая 2022 в Новосибирске

Программа празднования Дня победы 9 мая 2022 в Новосибирске
Программа празднования Дня победы 9 мая 2022 в Новосибирске
Сегодня, 20:17ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
В этом году пройдут полноценные мероприятия и Бессмертный полк 9 мая в Новосибирске. Также будет праздничный фейерверк на пл. Ленина и набережной

В Новосибирске задействуют около 40 единиц военной техники на параде 9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Atas.info публикует полную праздничную программу.

8 мая

22:00 - акция «Свеча памяти» — Монумент Славы.

9 Мая

10:00 - военный парад войск Сибирского гарнизона — площадь Ленина.

10:45 - Бессмертный полк. Место сбора: ул. Максима Горького, 78 (формирование колонны начнется в 9:00). Маршрут шествия: по Красному проспекту до Дома офицеров.

12:00 - праздничная программа «Новосибирск. Во имя Победы!», интерактивная программа «Победный май» — Первомайский сквер.

12:30 - торжественный митинг и возложение венков к Вечному огню— Монумент Славы.

15:00 - показ фильма «Освобождение» — Кинотеатр имени Маяковского.

19:00 - праздничная программа «Новосибирск — Город трудовой доблести» — площадь Ленина

21:50 - праздничный фейерверк — площадь Ленина, Михайловская набережная.

Напомним, что жители Новосибирска смогут увидеть на параде боевые машины сопровождения ракетного комплекса «Ярс», комплексы «С-400», «Искандер», «Панцирь-С1», бронированные автомобили спецназначения «Тигр», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82АМ, реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и другую военную технику.

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