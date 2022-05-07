Синоптики дали прогноз на заключительные майские праздники в Новосибирске

В Новосибирске на втором этапе майских праздниках будет не только теплая погода, но и холодная – это связано с приходом циклона. В связи с этим людям придется немного померзнуть утром, 9 мая, и в некоторые дни. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В воскресенье, 8 мая, дождя точно не будет по всей территории Новосибирской области, кроме северной. При этом ночью температура достигнет -4 градусов. Днем станет теплее и жители смогут погулять – до +15 градусов. Ветер не будет сильно большим – до 9 м/с. В День Победы, 9 мая, дождя тоже не будет, но ночью температура опустится до +1 градуса, а ближе к обеду потеплеет до +12 градусов. Ветра большого не будет, поэтому девушки могут надеть юбки. Подобная погода сохранится и 10 мая – до +4 градусов ночью и +15 днем.

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