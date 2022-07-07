8 июля 2022 выходной или рабочий день в честь праздника семьи, любви и верности

Президент России Владимир Путин сделал День семьи, любви и верности 8 июля официальным праздником. Atas.info выяснил, будет ли этот день выходным.

Напомним, что праздник посвящен святым Петру и Февронии, который считают символами семейной жизни и любви. Теперь в честь них появился официальный праздник, который наравне с 8 марта, 23 февраля и подобными датами, но выходной для него не назначен, хотя изначально создавался законопроект и даже рассматривался в Госдуме. День семьи, любви и верности – это выходной или нет Официальные праздники в России не все являются нерабочими днями, среди них и 8 июля – людям придется выйти на работу. Всего в нашей стране восемь нерабочих праздничных дней, а остальные все только имеют официальный статус и не более. Разница состоит в том, что большинство праздников официальные, но не государственные. В честь кого праздник 8 июля Праздник посвящен святым Петру и Февронии – они являются покровителям христианского брака, а в народе – символами истинной любви. В этот день принято проводить ярмарки, устраивать для своих любимых свидания, а в местных концертных залах проводят концерты во имя любви и верности. Верующие могут прийти в этот праздник в церковь на богослужение и молиться о счастье в семье, хорошем браке и рождении ребенка. Второй половинке в этот день лучше дарить ромашки – она является символом.

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