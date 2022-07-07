8 июля 2022 выходной или рабочий день в честь праздника семьи, любви и верности

Напомним, что праздник посвящен святым Петру и Февронии, который считают символами семейной жизни и любви. Теперь в честь них появился официальный праздник, который наравне с 8 марта, 23 февраля и подобными датами, но выходной для него не назначен, хотя изначально создавался законопроект и даже рассматривался в Госдуме.
Официальные праздники в России не все являются нерабочими днями, среди них и 8 июля – людям придется выйти на работу. Всего в нашей стране восемь нерабочих праздничных дней, а остальные все только имеют официальный статус и не более.
Разница состоит в том, что большинство праздников официальные, но не государственные.
Праздник посвящен святым Петру и Февронии – они являются покровителям христианского брака, а в народе – символами истинной любви. В этот день принято проводить ярмарки, устраивать для своих любимых свидания, а в местных концертных залах проводят концерты во имя любви и верности.
Верующие могут прийти в этот праздник в церковь на богослужение и молиться о счастье в семье, хорошем браке и рождении ребенка. Второй половинке в этот день лучше дарить ромашки – она является символом.