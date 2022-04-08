Пенсионеры из Новосибирской области получат по 5 000 рублей до 9 мая

В Новосибирской области пенсионеры получат выплату размере 5 тысяч рублей от губернатора Андрея Травникова. Об этом Atas.info сообщили в министерстве труда и социального развития региона.
Выплату обещают доставить пожилым людям до дня Победы 9 мая. А нас самом празднике глава региона Травников лично вручит ветеранам поздравительную открытку.
«Деньги начнут доставлять отдельным категориям пенсионеров уже с 11 апреля 2022. Лично в руки передадут специалисты соццентров», - уточнили в Минсоц.
Отмечено, что выплату предоставят инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто. Всего порядка 800 получателей в Новосибирской области.