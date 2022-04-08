Пенсионеры из Новосибирской области получат по 5 000 рублей до 9 мая

Пенсионеры из Новосибирской области получат по 5 000 рублей до 9 мая
Пенсионеры из Новосибирской области получат по 5 000 рублей до 9 мая
Сегодня, 12:13ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Выплата поступит отдельным категориям пенсионеров по поручению губернатора региона Андрея Травникова.

В Новосибирской области пенсионеры получат выплату размере 5 тысяч рублей от губернатора Андрея Травникова. Об этом Atas.info сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

Выплату обещают доставить пожилым людям до дня Победы 9 мая. А нас самом празднике глава региона Травников лично вручит ветеранам поздравительную открытку.

«Деньги начнут доставлять отдельным категориям пенсионеров уже с 11 апреля 2022. Лично в руки передадут специалисты соццентров», - уточнили в Минсоц.

Отмечено, что выплату предоставят инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто. Всего порядка 800 получателей в Новосибирской области.

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