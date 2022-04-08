Единовременная выплата 10000 рублей пенсионерам к 9 мая 2022: кому положена

Пенсионеры получат единовременную выплату в размере 10000 рублей ко дню Победы 9 мая. Некоторые российские регионы уже объявили о разовых пособиях – разбираемся, когда деньги начнут поступать новосибирцам и кому они положены.

Фиксированные выплаты были объявлены для пенсионеров из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области, Иркутской области. Местные ветераны ВОВ получат от 5 до 15 000 рублей. Новая волна пособий приурочена ко дню Победы. Редакция Atas.info выяснила, когда объявят о выплатах в Новосибирской области. «Пока дополнительного указа не было подписано о разовых выплатах к 9 мая. Однако эта социальная поддержка ежегодна, она введена с 2020 года», - уточнили журналисту в ПФР Новосибирской области. Кому положена ежегодная разовая выплата к 9 мая: На получение выплаты в 2022 году могут традиционно претендовать инвалиды и участники Великой Отечественной войны; люди, принимавшие участие в строительстве оборонительных сооружений, работавшие на военно-морских базах, участники тыла. Также, получат деньги несовершеннолетние и совершеннолетние узники концлагерей, блокадники Ленинграда, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией. Ожидается, что выплату могут объявить, как и в прошлом году – в конце апреля. До 9 мая деньги должны поступить отдельным категориям пенсионеров, которые указаны выше.

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