Бессмертный полк 9 мая 2022 в Новосибирске: когда и откуда начало шествия

«Бессмертный полк» 9 мая 2022 года в Новосибирске пройдет в полном формате. Это самая значимая акция в День Победы, которой содействуют политики, различные организации города и библиотеки. Рассказываем – во сколько начнется сбор сибиряков на шествие и какой маршрут колонны.

В День победы сотни новосибирцев с портретами героических предков соберутся в колонны полка около 9:00 утра у здания на Октябрьской магистрали, 3. Шествие пройдет по центру мегаполиса и завершится около 12:00 у Дома офицеров (Красный проспект, 63). Последний раз акцию «Бессмертный полк» проводили в Новосибирске 3 года назад. С начала пандемии шествие, посвященное памяти ветеранов ВОВ и тружеников тыла, перенесли в онлайн-формат и уже в 2022 году люди снова выйдут на улицы города, чтобы пройтись с портретом родственника. По завершении акции участников ждут военно-патриотические программы в центре Новосибирска. В частности, сибирякам покажут выставку ретроавтомобилей и военной амуниции. Напомним, создать штендер с портретом деда можно на сайте polkrf.ru либо самостоятельно по нашей инструкции. Также предлагается распечатать фотографии в библиотеках города либо в 30 организациях столицы Сибири. В этом году в логотипе акции расположена красная звезда c вписанным в нее образом Георгия Победоносца – это новое требование к оформлению транспаранта к акции «Бессмертный полк». Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что пройдет в колоне полка с фотокарточкой дедушки, который воевал в битве за Ленинград. Также губернатор региона Андрей Травников поучаствует в акции, в которой почтит память дяди и героических близких по линии отца.

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