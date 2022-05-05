Мэр Новосибирска Локоть выйдет на «Бессмертный полк» с портретом деда

Мэр Новосибирска Локоть выйдет на «Бессмертный полк» с портретом деда
Мэр Новосибирска Локоть выйдет на «Бессмертный полк» с портретом деда
Сегодня, 12:31ОбществоФото: Анатолий Локоть/Вконтакте
Глава Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в шествии «Бессмертный полк с фотографией воевавшего дедушки. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции 5 мая.

«Я всегда принимаю участие в акции «Бессмертный полк». И в этом году пойду со штендером, посвященным моему деду, пропавшему без вести в боях за город Ленинград», - сказал мэр Локоть.

Напомним, сегодня также губернатор Новосибирской области Андрей Травников поделился, что пройдет в «Бессмертном полку», однако без фотографий и не по всему маршруту. С его слов он почтит память трех героев по линии отца и матери, а также погибшего дядю.

Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщала, что выйдет на акцию с портретом деда-ветерана ВОВ. Также чиновница рассказывала, как принять участие в шествии.

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