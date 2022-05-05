Мэр Новосибирска Локоть выйдет на «Бессмертный полк» с портретом деда

«Я всегда принимаю участие в акции «Бессмертный полк». И в этом году пойду со штендером, посвященным моему деду, пропавшему без вести в боях за город Ленинград», - сказал мэр Локоть.
Напомним, сегодня также губернатор Новосибирской области Андрей Травников поделился, что пройдет в «Бессмертном полку», однако без фотографий и не по всему маршруту. С его слов он почтит память трех героев по линии отца и матери, а также погибшего дядю.
Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщала, что выйдет на акцию с портретом деда-ветерана ВОВ. Также чиновница рассказывала, как принять участие в шествии.