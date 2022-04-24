Вице-мэр Новосибирска Терешкова выйдет на «Бессмертный полк» с портретом деда

Вице-мэр Новосибирска Терешкова выйдет на «Бессмертный полк» с портретом деда
Вице-мэр Новосибирска Терешкова выйдет на «Бессмертный полк» с портретом деда
Сегодня, 13:18ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Для семьи Анны Терешковой участие в шествии - традиция.

Заммэра Новосибирска Анна Терешкова примет участие в шествии «Бессмертного полка» с портретом деда-ветерана ВОВ. Об этом чиновница рассказала в прямом эфире на Сиб.фм.

Чиновница рассказала, что для её семьи эта патриотическая акция – традиция. Она вспомнила, как ещё много лет назад не пришла домой 9 мая так, как в Новосибирске проходила акция «Бессмертного полка». И там она случайно встретила семью.

«Это было для меня так трепетно», - поделилась вице-мэр Новосибирска.

Анна Терешкова поделилась, что хранила фотографию дедушки с детства. С её слов, он потерял ногу на войне, а после долгое время возглавлял колхоз.

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