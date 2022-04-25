В Новосибирске можно бесплатно распечатать фото для «Бессмертного полка»

В Новосибирске можно бесплатно распечатать фото для «Бессмертного полка»
В Новосибирске можно бесплатно распечатать фото для «Бессмертного полка»
Сегодня, 16:01ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Фотография будет распечатана в черно-белом варианте.

Фотографию для штандартов к акции «Бессмертный полк» можно распечатать бесплатно в новосибирских библиотеках. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова во время прямого эфира 25 апреля.

Отмечается, что данная услуга – бесплатная, но пока доступна лишь черно-белая печать. По словам вице-мэра, такая возможность поможет поучаствовать в шествии всем желающим.

«Большие гипермаркеты будут продавать просто пустые штандарты. У нас задача, чтобы любой житель Новосибирска, невзирая, сколько он зарабатывает денег, мог присоединиться к акции», - рассказала Анна Терешкова.

Всего в акции будут задействованы 72 библиотеки в Новосибирске. Только в трех местах можно найти цветную печать: библиотека им. Лихачева на улице Богдана Хмельницкого №38, библиотека им. Бажова на улице Новогодней №11 и библиотека им. Салтыкова-Щедрина на Красном проспекте №83.

Известно, что шествие бессмертного полка состоится от Октябрьской магистрали №3 до точки у Дома офицеров, на Красном проспекте №63.

Напомним, с помощью онлайн-сервисов можно найти солдата Великой отечественной войны по фамилии, а также выяснить, где он воевал, какие награды получил и где похоронен. Список представлен в материале Atas.info.

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