В Новосибирске можно бесплатно распечатать фото для «Бессмертного полка»

Всего в акции будут задействованы 72 библиотеки в Новосибирске. Только в трех местах можно найти цветную печать: библиотека им. Лихачева на улице Богдана Хмельницкого №38, библиотека им. Бажова на улице Новогодней №11 и библиотека им. Салтыкова-Щедрина на Красном проспекте №83.