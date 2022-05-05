Губернатор не будет участвовать во всем шествии «Бессмертного полка» в Новосибирске

Андрей Травников отметил, что участвовать в шествии памяти он будет, но не по всему маршруту, который продлится минимум 2 часа. Глава региона объяснил во время заседания 5 мая, что у него еще есть и другие обязанности в День Победы.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что не будет принимать участие во всем шествии «Бессмертного полка» 9 мая в Новосибирске. Об этом он сообщил во время пресс-конференции 5 мая 2022 года. Глава региона подчеркнул, что принимать участие в акции полка он будет, но не по всему маршруту. Он объяснил, что помимо шествия, у него еще есть представительские функции в День Победы. «В акции Бессмертный полк буду участвовать, но не по всему маршруту. Так как у меня есть еще и представительский функции в этот день», заявил губернатор Новосибирской области. Также Андрей Травников поделился, что пройдет в "Бессмертном полку" без фотографий. Глава почтит память трех героев по линии отца и матери, а также погибшего дядю. «Фото сохранилось только одно. Поэтому пойду просто с табличкой с фамилиями всех троих», подытожил новосибирский губернатор. Шествие Бессмертного полка запланировано на 10:45. Колоны пройдут с улицы Максима Горького, 78 по Красному проспекту до Дома офицеров. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова тоже выйдет на «Бессмертный полк» с портретом деда. Напомним, ранее Atas.info публиковал программу празднования Дня победы 9 мая 2022 в Новосибирске. В этом году пройдут полноценные мероприятия и Бессмертный полк 9 мая в Новосибирске. Также будет праздничный фейерверк на пл. Ленина и набережной

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