Где делают рамки для фото ветерана: «Бессмертный полк» 2022 в Новосибирске

Штендер с фотографией предка-ветерана является главным атрибутом шествия «Бессмертный полк». Его можно сделать своими руками, а также не запрещено пройтись в полку с фотографией из семейного альбома в руках. Как правильно новосибирцам оформить рамку на акцию – в материале Atas.info.
Транспарант с фотографией воевавшего предка – самый удобный и популярный вариант для акции «Бессмертный полк». В идущей колонне портреты героев можно гордо нести над головой, чтобы каждому их было видно. Поэтому мы расскажем, как сделать красивый штендер подручными средствами.
В интернете существуют сайты, которые помогут сконструировать портрет онлайн - polkrf.ru и moypolk.ru. Там можно найти рамки по душе, различные надписи и символику, которые украсят фотографию. К тому же, важно не забывать указывать на карточку фамилию предка, годы жизни и воинское звание.
Как сделать штендер для «Бессмертный полк» своими руками
Для тех, кто решил изготовить штендер самостоятельно, придется запастись картоном и клеем. Картон послужит основой для портрета. Две штуки необходимо склеить между собой с помощью клея, а когда он подсохнет, нанести фотографию своего героического родственника.
Получившуюся табличку можно заламинировать и приступить к подготовке ручки. Она нужна для того, что нести портрет через колонну высоко и легко. Ручку можно заменить деревянной рейкой или трубой. Её стоит прикрепить к конструкции при помощи скотча или изоленты.
Ещё с легкостью можно прикрепить ручку к портрету «жидкими гвоздями» или защёлками для сантехнических труб. В таком виде штендер прослужит долгие годы и будут готов к следующим шествиям «Бессмертного полка».
Где распечатать фотографии в Новосибирске
В Новосибирске начали бесплатно печатать фотографии на штендер в 72 библиотеках. Однако большинство из них предлагает только черно-белый вариант фотографии. За цветными портретами можно обратиться в библиотеки им. Лихачева на улице Богдана Хмельницкого №38, им. Бажова на улице Новогодней №11 и им. Салтыкова-Щедрина на Красном проспекте №83.
Также помогут распечатать фотокарточку на цветном принтере 30 организаций в Новосибирске. С их списком можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, также рамки для фотографий на «Бессмертный полк» начали продавать в супермаркетах Новосибирска. Само шествие начнется на Октябрьской магистрали №3 9 мая. Люди пройдут с портретами своих героев до Дома офицеров, на Красном проспекте №63.