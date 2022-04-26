Где делают рамки для фото ветерана: «Бессмертный полк» 2022 в Новосибирске

В Новосибирске начали бесплатно печатать фотографии на штендер в 72 библиотеках. Однако большинство из них предлагает только черно-белый вариант фотографии. За цветными портретами можно обратиться в библиотеки им. Лихачева на улице Богдана Хмельницкого №38, им. Бажова на улице Новогодней №11 и им. Салтыкова-Щедрина на Красном проспекте №83.