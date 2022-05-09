«Бессмертный полк» прошёл в Новосибирске в День Победы 9 мая

Патриотическая акция "Бессмертный полк" прошла уже основную часть шествия по маршруту в День Победы 9 мая в Новосибирске, о чем передает корреспондент Atas.info.

В понедельник, 9 мая на параде Победы прошло патриотическое движение «Бессмертный полк». Международное мероприятие посвящено сохранению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны Формировать колонны «Бессмертного полка» в Новосибирске начали за час до начала парада Победы – в 9:00. Новосибирцы собрались напротив здания по адресу Октябрьская магистраль №3. Шествие началось в 10 часов утра. Завершится оно у конечной точки – Дома офицеров по адресу Красный проспект №63. По традиции колонна движется 2 часа – медленным шагом люди идут с портретами фронтовиков. В акции принимает участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Глава региона пройдет с портретами трех фронтовиков, а градоначальник со штендером деда. Парад Победы 9 мая 2022 в Новосибирске – где смотреть онлайн трансляцию

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