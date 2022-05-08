9 мая в Новосибирске – программа Дня Победы 2022: парад, салют, «Бессмертный полк»

9 мая в Новосибирске – программа Дня Победы 2022: парад, салют, «Бессмертный полк»
9 мая в Новосибирске – программа Дня Победы 2022: парад, салют, «Бессмертный полк»
Сегодня, 16:10ОбществоФото: Павел Мирошников
В День Победы 9 мая 2022 года жителей Новосибирска и гостей города ждут громкие и эпичные салюты, концерты и акции, включая «Бессмертный полк». Оживленное торжество состоится по определенному графику, с которым можно ознакомиться в нашем материале. Так вам удастся не упустить ни одно из мероприятий.

На 77-ю годовщину Великой Победы в Новосибирске подготовили военный парад с авиационными шоу, который начнется в 10:00 на площади Ленина 9 мая. По центру города пройдет колонна современной и старинной техники, а в небе пролетят самолеты и вертолеты. А во время исполнения гимна залповым огнем для зрителей пустят фейерверки.

Фото:Павел Мирошников

Также фееричные салюты прогремят традиционно на Михайловской набережной в Новосибирске и в сквере возле театра оперы и балета в 21:50. Чуть раньше сибирякам предлагают собраться на площади Ленина в 19:00, чтобы отметить звание «Новосибирск - Город трудовой доблести».

Днем гости города и местные жители могут прогуляться по центру и заглянуть на Монумент Славы, где будут возлагать цветы к Вечному огню. Там же можно зажечь свечи и почтить память погибших защитников Родины.

Фото:Павел Мирошников

Утром, около 9:00, на улице Максима Горького, 78 начнут собирать колонны на шествие «Бессмертного полка». Сибиряки со штандартами пройдут небольшой путь до Дома офицеров, где их ждет ретро-выставка. К слову, чтобы поучаствовать в этом проекте необязательно изобретать транспаранты, хватит фотографии или таблички с надписью о героическом родственнике.

В этом году на акцию уже заявились представители муниципалитета, включая мэра Новосибирска Анатолия Локтя и его заместителя Анну Терешкову – они пройдут с портретами своих дедушек. Также в шествие обещал вступить губернатор области Андрей Травников.

Днем 9 мая желающим можно будет посетить сквер в Первомайском районе, где состоятся праздничный концерт и другие программы. А в 15:00 запустят фильм «Освобождение» в кинотеатре им. Маяковского.

Напомним, на День Победы в Новосибирске перекроют несколько десятков улиц для безопасности зрителей торжественного события. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Также стало известно, что праздник в 2022 году пройдет под лучами солнца – воздух прогреется до +14…+21 градуса. Полный прогноз на 9 мая читайте здесь.

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