Список улиц, которые перекроют в Новосибирске 9 мая 2022

9 мая 2022 года новосибирцы отметят День Победы. В этом году празднуется 77-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне прошлого столетия. В связи с этим в городе будут перекрыты множественные улицы. Уточненный список закрытых дорог – в материале Atas.info.

Парад Победы 9 мая 2022 в Новосибирске – где смотреть онлайн трансляцию

Мэрия Новосибирска опубликовала список улиц, которые временно перекроют во время Парада Победы. Список сформирован по времени – перекрытие дорог до обеда и после. Также названы места, где будет запрещена парковка ваших автомобилей.

9 мая с 7.00 до 14.00 ограничат проезд по следующим улицам Новосибирска:

— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

— по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

— по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

— по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;

— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

— по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход;

— по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до здания № 2 на ул. Обской.

9 мая с 8.30 до 10.30 — по ул. Физкультурной на участке от ул. Героев Революции до ул. Первомайской.

9 мая с 9.00 до 11.00 — по ул. Маяковского на участке от ул. Физкультурной, 7 до ул. Тельмана.

Ограничение проезда 9 мая с 9.00 до 12.00

— по ул. Серебренниковской от ул. Максима Горького до ул. Мостовой;

— по ул. Летней;

— по ул. Новоморской на участке от пересечения с ул. Мухачева до пересечения с ул. Ветлужской.

9 мая с 9.00 до 23.00 — по ул. Ильича на участке от пересечения с Цветным проездом до ул. Ильича, 6, к. 1.

Ограничение проезда 9 мая с 9.30 до 11.30

— по ул. Богдана Хмельницкого на участке от ул. Бардина до ул. Театральной;

— по ул. Тельмана на участке от ул. Маяковского до ул. Героев Революции.

9 мая с 10.00 до 22.00 — по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до площади Труда.

9 мая с 10.30 до 12.00 — по ул. Тельмана на участке от ул. Героев Революции до ул. Маяковского, 5а.

Ограничение проезда 9 мая с 11.45 до 15.00

— по ул. Плахотного на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова;

— по ул. Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова.

Ограничение проезда 9 мая с 14.00 до 23.00

— по Красному проспекту на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе;

— по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;

— по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

— по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;

— по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

— по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

— по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

— по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до здания на ул. Обской, 2.

Ограничение проезда 9 мая с 21.00 до 22.30

— по ул. Восход на участке от ул. Кирова до ул. Зыряновской;

— по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского;

— по проспекту Карла Маркса на участке от ул. Ватутина до площади имени профессора Лыщинского;

— по ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Ватутина до площади имени профессора Лыщинского;

— по ул. Блюхера на участке от ул. Котовского до площади имени профессора Лыщинского;

— по эстакаде на площади Инженера Будагова (исключение въезда с Красного проспекта и с ул. Большевистской);

— по техническому проезду за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета (Красный проспект, 36) на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Депутатской.

9 мая с 21.30 до 22.30 — по ул. Маяковского на участке от ул. Марии Ульяновой до ул. Тельмана.

Временное ограничение на парковку автомобилей

9 мая — с 7.00 до 13.00

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

— на площади у администрации Первомайского района (ул. Физкультурная, 7).

9 мая — 7.00 до 23.00

— на площади им. Ленина;

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина.

9 мая с 8.00 до 23.00 — по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до парковки у здания на ул. Обской, 2.