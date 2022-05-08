9 мая 2022 поздравления с Днем Победы: новые открытки к празднику

День Победы — праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Он установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. Открытки и поздравления с праздником – в материале Atas.info.

Поздравления с Днем Победы 9 мая 2022 Стихи и поздравления с Днем Победы 9 Мая 2022 *** Спасибо за победу вам, За мир и за покой, За то, что небо светлое Над нашей головой. Спасибо вам за мужество, За подвиги, труды, За то, что все вы сделали, Чтоб не было войны. Спасибо вам, мы помним, Мы вас благодарим, С Победой вас, родные! Мы мир наш сохраним. Фото: privetpeople.ru *** День Победы — слово дорогое! День Победы! Как оно звучит! Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя, И никто вовеки не забыт. Вас с победой общей поздравляю. Ведь она на всех у нас одна. Фейерверком праздничным сияя, В этот день ликует вся страна. Возгордимся нашими дедами, С них пример достойный мы возьмем. Подвиг их пусть нас научит с вами Наслаждаться каждым мирным днем. Фото: privetpeople.ru *** 9 Мая — праздник великий! Никто не забыт и ничто не забыто! Живым ветеранам — низкий поклон! А тех, что ушли — не забудем имен! Они ушли, оставив память, Оставив честь нам и свободу, Осталось красное их знамя, Перенесенное сквозь годы! Великий подвиг сохраним Мы в наших душах и сердцах И об ушедших помолчим Мы со слезами на глазах! Фото: privetpeople.ru *** За мир сражались наши деды, Их подвиг помним мы всегда. Я поздравляю с Днем Победы! Пусть гордости горит звезда. Пусть будет счастье и тепло, Пусть все преграды исчезают. Пусть на душе всегда светло, Здоровье пусть не покидает! Фото: privetpeople.ru *** Желаю неба чистого, И мира без войны, И солнышка лучистого, Над всей землей страны. Родных, любимых — с праздником! Любви, здоровья, сил! Чтоб каждый день вас радовал И счастье приносил. Фото: privetpeople.ru *** День Победы — праздник всей страны. Духовой оркестр играет марши. День Победы — праздник седины Наших прадедов, дедов и кто помладше… Даже тех, кто не видал войны — Но ее крылом задет был каждый, — Поздравляем с Днем Победы мы! Этот день — для всей России важный! Фото: privetpeople.ru *** Поздравить разрешите вас, друзья, С 9 Мая, праздником Победы! Пусть не коснутся вас ни зло, ни беды. Живите, радость в сердце не тая. Улыбкою делитесь, добротой, Не оскудеет пусть душа любовью. И пусть судьба надёжною рукою Оберегает сон ваш и покой. Фото: privetpeople.ru *** Поздравляем сегодня героев-отцов Всех военных, трудящихся тыла! Поздравляем проливших за Родину кровь И отдавших последние силы! Соболезнуем павшим, им память на век, И на все времена в сердце нашем! Поздравляем с Победой сегодня и тех, Кто в числе без известья пропавших! Фото: privetpeople.ru *** Мирное небо над головой Было нелёгкой добыто ценой. С праздником всех, с Днём Победы прекрасным! Пусть навсегда будет небо лишь ясным. Жизни желаем без бед и невзгод, Подвиг вовек не забудет народ. В праздник всех павших мы вспомним опять, С гордостью будем их упоминать. Фото: privetpeople.ru *** Наши деды подвиг совершили — От фашистов Родину отбили! И не важно, сколько лет пройдет, — Подвиг их в сердцах у нас живет. Вспомним всех, кто не вернулся с боя. Молча вспомним их, конечно, стоя. Вечный же огонь пускай горит, Им от нас «спасибо» говорит. И ликуя, флаги поднимая, Выйдем на парад победы в мае. Не забыты подвиг и цена! С праздником Победы вас! Ура! Найти ветерана ВОВ по фамилии: сайты «Бессмертный полк», «Подвиг народа» - инструкция

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