9 мая 2022 поздравления с Днем Победы: новые открытки к празднику

9 мая 2022 поздравления с Днем Победы: новые открытки к празднику
9 мая 2022 поздравления с Днем Победы: новые открытки к празднику
Сегодня, 07:00ОбществоЭмилия КаплунскаяФото: Медиахолдинг1Mi
День Победы — праздник победы Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Он установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. Открытки и поздравления с праздником – в материале Atas.info.

Поздравления с Днем Победы 9 мая 2022

***

Спасибо за победу вам,

За мир и за покой,

За то, что небо светлое

Над нашей головой.

Спасибо вам за мужество,

За подвиги, труды,

За то, что все вы сделали,

Чтоб не было войны.

Спасибо вам, мы помним,

Мы вас благодарим,

С Победой вас, родные!

Мы мир наш сохраним.

Фото:privetpeople.ru

***

День Победы — слово дорогое!

День Победы! Как оно звучит!

Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя,

И никто вовеки не забыт.

Вас с победой общей поздравляю.

Ведь она на всех у нас одна.

Фейерверком праздничным сияя,

В этот день ликует вся страна.

Возгордимся нашими дедами,

С них пример достойный мы возьмем.

Подвиг их пусть нас научит с вами

Наслаждаться каждым мирным днем.

Фото:privetpeople.ru

***

9 Мая — праздник великий!

Никто не забыт и ничто не забыто!

Живым ветеранам — низкий поклон!

А тех, что ушли — не забудем имен!

Они ушли, оставив память,

Оставив честь нам и свободу,

Осталось красное их знамя,

Перенесенное сквозь годы!

Великий подвиг сохраним

Мы в наших душах и сердцах

И об ушедших помолчим

Мы со слезами на глазах!

Фото:privetpeople.ru

***

За мир сражались наши деды,

Их подвиг помним мы всегда.

Я поздравляю с Днем Победы!

Пусть гордости горит звезда.

Пусть будет счастье и тепло,

Пусть все преграды исчезают.

Пусть на душе всегда светло,

Здоровье пусть не покидает!

Фото:privetpeople.ru

***

Желаю неба чистого,

И мира без войны,

И солнышка лучистого,

Над всей землей страны.

Родных, любимых — с праздником!

Любви, здоровья, сил!

Чтоб каждый день вас радовал

И счастье приносил.

Фото:privetpeople.ru

***

День Победы — праздник всей страны.

Духовой оркестр играет марши.

День Победы — праздник седины

Наших прадедов, дедов и кто помладше…

Даже тех, кто не видал войны —

Но ее крылом задет был каждый, —

Поздравляем с Днем Победы мы!

Этот день — для всей России важный!

Фото:privetpeople.ru

***

Поздравить разрешите вас, друзья,

С 9 Мая, праздником Победы!

Пусть не коснутся вас ни зло, ни беды.

Живите, радость в сердце не тая.

Улыбкою делитесь, добротой,

Не оскудеет пусть душа любовью.

И пусть судьба надёжною рукою

Оберегает сон ваш и покой.

Фото:privetpeople.ru

***

Поздравляем сегодня героев-отцов

Всех военных, трудящихся тыла!

Поздравляем проливших за Родину кровь

И отдавших последние силы!

Соболезнуем павшим, им память на век,

И на все времена в сердце нашем!

Поздравляем с Победой сегодня и тех,

Кто в числе без известья пропавших!

Фото:privetpeople.ru

***

Мирное небо над головой

Было нелёгкой добыто ценой.

С праздником всех, с Днём Победы прекрасным!

Пусть навсегда будет небо лишь ясным.

Жизни желаем без бед и невзгод,

Подвиг вовек не забудет народ.

В праздник всех павших мы вспомним опять,

С гордостью будем их упоминать.

Фото:privetpeople.ru

***

Наши деды подвиг совершили —

От фашистов Родину отбили!

И не важно, сколько лет пройдет, —

Подвиг их в сердцах у нас живет.

Вспомним всех, кто не вернулся с боя.

Молча вспомним их, конечно, стоя.

Вечный же огонь пускай горит,

Им от нас «спасибо» говорит.

И ликуя, флаги поднимая,

Выйдем на парад победы в мае.

Не забыты подвиг и цена!

С праздником Победы вас! Ура!

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2022РоссияДень Победы9 мая
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