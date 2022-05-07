Парад Победы 9 мая 2022 в Новосибирске – где смотреть онлайн трансляцию

Жителям Новосибирска не обязательно будет лично посещать военный парад Победы и Бессмертный полк в Новосибирске 9 мая – все это можно будет посмотреть по телевизору. Где смотреть прямую трансляцию и по каким телеканалам – в материале Atas.info.

Где смотреть парад и Бессмертный полк в Новосибирске 9 мая с 10:00 до 11:00 на площади Ленина в центре города пройдут военный парад Победы. С 10:45 также пройдут традиционное шествие «Бессмертного полка» в том же месте – множество людей будут идти с портретами своих погибших-героев в Великой Отечественной войне. Трансляция парада Победы и шествия «Бессмертный полк» в Новосибирске Прямая трансляция будет вестись на самых популярных в России интернет-ресурсах: Посмотреть на YouTube можно перейдя по ссылке. Аналогичные видео трансляции будут доступны в соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Если вам неудобно смотреть парад с прямых трансляций, то можно включить по телевизору - он будет транслироваться на новосибирских телеканалах Россия 24, ОТС, ОТР. Стоит отметить, что все торжественные события, которые будут проходить в Новосибирске, посмотреть по телевизору не получится – будут различные концерты, мероприятия и другое. Поэтому людям рекомендуют в этот день цеплять георгиевскую ленточку и все-таки выдвигаться на прогулку в город со своими близкими и детьми, чтобы получить незабываемые эмоции и дух Победы.

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