Парад Победы 9 мая 2022 в Новосибирске – где смотреть онлайн трансляцию

Парад Победы 9 мая 2022 в Новосибирске – где смотреть онлайн трансляцию
Парад Победы 9 мая 2022 в Новосибирске – где смотреть онлайн трансляцию
Сегодня, 14:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Жителям Новосибирска не обязательно будет лично посещать военный парад Победы и Бессмертный полк в Новосибирске 9 мая – все это можно будет посмотреть по телевизору. Где смотреть прямую трансляцию и по каким телеканалам – в материале Atas.info.

Где смотреть парад и Бессмертный полк в Новосибирске

9 мая с 10:00 до 11:00 на площади Ленина в центре города пройдут военный парад Победы.

С 10:45 также пройдут традиционное шествие «Бессмертного полка» в том же месте – множество людей будут идти с портретами своих погибших-героев в Великой Отечественной войне.

Трансляция парада Победы и шествия «Бессмертный полк» в Новосибирске

Прямая трансляция будет вестись на самых популярных в России интернет-ресурсах:

Посмотреть на YouTube можно перейдя по ссылке. Аналогичные видео трансляции будут доступны в соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Если вам неудобно смотреть парад с прямых трансляций, то можно включить по телевизору - он будет транслироваться на новосибирских телеканалах Россия 24, ОТС, ОТР.

Стоит отметить, что все торжественные события, которые будут проходить в Новосибирске, посмотреть по телевизору не получится – будут различные концерты, мероприятия и другое. Поэтому людям рекомендуют в этот день цеплять георгиевскую ленточку и все-таки выдвигаться на прогулку в город со своими близкими и детьми, чтобы получить незабываемые эмоции и дух Победы.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы