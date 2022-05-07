9 мая 2022 в Новосибирске: парад, «Бессмертный полк», салют – уточненная программа

День Победы 9 мая в 2022 году отметят жители Новосибирской области с размахом – как это было до пандемии. Для горожан и гостей столицы Сибири власти подготовили масштабные патриотические акции, шествия, концерты и залпы праздничного салюта. Публикуем полную программу празднования 77-й годовщины Победы в Новосибирске.

Во сколько начнется парад Победы 9 мая 2022 года: В этом году новосибирцев ждут масштабные события, которые начнутся уже 8 мая. Однако основные события пройдут в главный день – 9 мая. Фото: Павел Мирошников В 10:00 на площади Ленина начнется грандиозный военный парад войск. Колонна техники во главе танка Т-34 пройдет по центру Новосибирска. В этом году сибирякам удастся посмотреть на современные боевые танки, бронемашины - БМ-21 «Град», а также технику связи и зенитную. В небе над мегаполисом пролетят вертолеты Ми-8 и самолеты Миг-31. Во время исполнения гимна России прогремит несколько залпов салюта. «Бессмертный полк» в Новосибирске - место сбора и время начала: Самая значимая и масштабная акция «Бессмертный полк» состоится в Новосибирске 9 мая 2022 года в 9:00. Людей приглашают выйти с портретами своих воевавших предков на улицу Максима Горького, 78. Оттуда в 10:45 колонна двинется по Красному проспекту до Дома офицеров. Фото: Павел Мирошников А после патриотического шествия сибиряков ждут на эстафете по легкой атлетике памяти маршала Покрышкина. Сбор на забег начнется на площади Ленина в 13:40. Другие праздничные программы на Монументе Славы в День Победы: В 12:00 для сибиряков проведут программы «Новосибирск. Во имя Победы!» и «Победный май». Место встречи - Первомайский сквер. Ещё один патриотический митинг пройдет в 12:30 на Монументе Славы. К Вечному огню возложат свечи и цветы в память погибших героев. После всех ждут на фильм «Освобождение», который покажут в 15:00 в кинотеатре имени Маяковского. Фото: Медиахолдинг1Mi Где запустят салюты в Новосибирске 9 мая: Город отпразднует на площади Ленина звание «Новосибирск - Город трудовой доблести» в 19:00, а завершат торжество праздничным салютом в 21:50. В то же время запустят грандиозные фейерверки и иллюминации на Михайловской набережной и у НОВАТа.

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