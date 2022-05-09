В Новосибирске прогремел салют в честь Дня Победы

Световые представления начались одновременно в 21:50 сразу на двух участках. При этом были и небольшие фейерверки на левом берегу города и в Первомайском, Советском районе.
Всего салют продлился около 15 минут, а посмотреть его собралось огромное количество народа - около 100 тысяч человек. При этом в основном пришла молодежь. Многие люди выкрикивали слова «Ура! С Днем Победы».
Многих новосибирцев удивил тот факт, что на время проведения салюта даже полностью перекрыли Октябрьский мост - движение транспорта было разрешено только для автомобилей экстренных служб.
Следующий салют новосибирцы смогут увидеть уже скорее всего на День города, который состоится 26 июня 2022 года.