В Новосибирске прогремел салют в честь Дня Победы

В Новосибирске прогремел салют в честь Дня Победы
В Новосибирске прогремел салют в честь Дня Победы
Сегодня, 22:16ОбществоАлександр Кондратьев
В понедельник, 9 мая, за оперным театром и Михайловской набережной в Новосибирске прогремел салют в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Световые представления начались одновременно в 21:50 сразу на двух участках. При этом были и небольшие фейерверки на левом берегу города и в Первомайском, Советском районе.

Всего салют продлился около 15 минут, а посмотреть его собралось огромное количество народа - около 100 тысяч человек. При этом в основном пришла молодежь. Многие люди выкрикивали слова «Ура! С Днем Победы».

Многих новосибирцев удивил тот факт, что на время проведения салюта даже полностью перекрыли Октябрьский мост - движение транспорта было разрешено только для автомобилей экстренных служб.

Люди в ожидании салюта на Михайловской набережной. В туалет растянулась огромная очередь.

Следующий салют новосибирцы смогут увидеть уже скорее всего на День города, который состоится 26 июня 2022 года.

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