Парад Победы прошел в центре Новосибирска 9 Мая

9 Мая 2022 года состоялся торжественный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Праздничная программа началась в 10:00 утра. Ее открыли курсанты военных училищ и другие военнослужащие – Росгвардейцы, МЧС. Все они прошлись маршем по площади Ленина в центре Новосибирска.