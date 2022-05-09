Парад Победы прошел в центре Новосибирска 9 Мая

Парад Победы прошел в центре Новосибирска 9 Мая
Парад Победы прошел в центре Новосибирска 9 Мая
Сегодня, 13:16ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В десять часов утра в центре Новосибирска началась праздничная программа, посвящённая Дню Победы 9 мая – ее участниками стали тысячи человек.

9 Мая 2022 года состоялся торжественный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Праздничная программа началась в 10:00 утра. Ее открыли курсанты военных училищ и другие военнослужащие – Росгвардейцы, МЧС. Все они прошлись маршем по площади Ленина в центре Новосибирска.

Посмотреть на парад пришли тысячи новосибирцев. Вместе с тем по Красному проспекту проехала тяжелая военная техника с участием легендарного советского танка Т-34. Также над небом пролетели военные истребители и кукурузники. Позже стало известно, что часть пролетов отменили из-за неясной погоды.

Также состоялась акция «Бессмертного полка», в которой приняли участие тысячи человек. Все они почтили память фронтовиков. Со штендерами солдат вышли губернатор и мэр.

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