Парад Победы прошел в центре Новосибирска 9 Мая

9 Мая 2022 года состоялся торжественный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Праздничная программа началась в 10:00 утра. Ее открыли курсанты военных училищ и другие военнослужащие – Росгвардейцы, МЧС. Все они прошлись маршем по площади Ленина в центре Новосибирска.
Посмотреть на парад пришли тысячи новосибирцев. Вместе с тем по Красному проспекту проехала тяжелая военная техника с участием легендарного советского танка Т-34. Также над небом пролетели военные истребители и кукурузники. Позже стало известно, что часть пролетов отменили из-за неясной погоды.
Также состоялась акция «Бессмертного полка», в которой приняли участие тысячи человек. Все они почтили память фронтовиков. Со штендерами солдат вышли губернатор и мэр.