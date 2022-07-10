Компания молодых людей пожарила шашлыки возле жилых домов в Новосибирске

Четыре новосибирца устроили барбекю возле жилых домов в Кировском районе на этих жарких выходных. Отдыхающих сняли на видео местные жители и выложили в группу «АСТ-54».

Судя по кадрам, молодые люди развернули мангал, на котором жарили шашлыки прямо на газоне с цветами. Многим соседям такое поведение ребят не понравилось. Под постом в комментариях они припомнили, что газон является общественным местом и пикники с шашлыками под окнами горожан – свинство. При этом другие новосибирцы заступились за компанию отдыхающих, уличив автора ролика в зависти. «А когда на этом газоне собаки в туалет ходят, не видят? Пусть уж лучше шашлыком пахнет, чем г@вном!»; «Как вы надоели активисты, что случилось, ну пожарили видно стоит пакет для мусора, сидят цивильно общаются», - пишут сибиряки в защиту. Зачастую с наступлением жары во дворы Новосибирска выходят шашлычники, с которыми борются горожане. Некоторые даже вызывают полицию, чтобы их разогнать.

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