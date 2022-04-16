Жарить шашлыки запретили новосибирцам до 10 мая

В регионе ввели запрет на костры и огонь в мангалах с 15 апреля.

В Новосибирской области запретили разжигать костры и жарить шашлыки на дачах с 15 апреля по 10 мая 2022 года. Нарушителям грозят штрафы. Согласно постановлению губернатора Андрея Травникова, в Новосибирской области введен противопожарный режим. На 25 дней сибирякам запрещено разводить костры в лесах, готовить еду на открытом огне, сжигать мусор и траву. За нарушения дачникам грозят штрафы в размере от 1000 до 5000 тысяч рублей. Контролировать ситуацию будут сотрудники МЧС. Напомним, утром 16 апреля пенсионер из Новосибирской области спалил свой дом, поджигая в огороде сухую траву. Также полностью выгорела деревня в Венгеровском районе.

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