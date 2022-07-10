Мошкара не дает жизни новосибирцам: ТОП-5 народных средств от мошки

Новосибирск и пригороды вновь окутали облака мошкары. Горожане скупают специализированные репелленты в магазинах, однако защитить себя от мошек дешевле и эффективнее можно при помощи народных средств

Вторая волна мошкары атакует Новосибирск и Новосибирскую область. Продавцы в некоторых магазинах жалуются, что запасы репеллентов против этих неприятных насекомых подходят к концу. Между тем, защитные средства можно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Раствор или крем с ванилином Одно из самых популярных средств – водный раствор с ванилином или крем с его добавлением. 20 граммов ванилина разводят с одном литре воды и сбрызгивают получившейся смесью открытые участки тела и одежду. Нужно заметить, что действие подобной защиты длится недолго, максимум, 30 минут. Потом раствор нужно нанести заново. Более долгую защиту обеспечивает детский крем, смешанный с ванилином в пропорции 10 к 1. Такой самодельный препарат может защищать от укусов мошки до одного часа. Гвоздика и одеколон Такое средство может дать защиту от мошкары до двух часов. 5 граммов гвоздики необходимо развести в одном стакане воды и кипятить в течение 15 минут. 10 капель образовавшегося отвара смешиваем с одной столовой ложкой любого одеколона и смазываем открытые участки кожи. Смесь обладает очень резким запахом, который может оказаться неприятен окружающим людям. Камфорное масло Этот вариант подойдет тем, кто например, устроил пикник на свежем воздухе, и не собирается передвигаться от выбранного места. Посуду с камфорным маслом нужно поставить на маленький огонь горелки или свечки, чтобы оно постепенно испарялось. Надежная защита в радиусе нескольких метров обеспечена. Вместо камфорного можно использовать анисовое или эвкалиптовое масло. Кроме того, рекомендуют нанести эти масла на одежду и открытые участки тела. Растения с огорода Защититься от мошки можно с помощью листьев и цветков базилика и черемуха. Их нужно максимально мелко порубить ножом и разложить вокруг себя на том же пикнике. Запах будет надежно отпугивать гнус. В другом варианте рекомендуют найти или сделать самому небольшую емкость с дырочками, через которые будет выходить запах. И повесить себе такое антимошкариное средство на шею. Дым от костра Мошка не любит запаха дыма, но не всякого. Обычный костер, в который для большей густоты дыма добавляют свежую траву, не отпугнет назойливых насекомых. А вот если в огонь добавить сухую хвою можжевельника или сосновые либо еловые шишки, то гнус будет облетать такое костровые стороной. Что делать, если мошка все-таки покусала? Место укуса нужно промыть холодной водой и дать коже самостоятельно высохнуть. После обработать пораженное место хлоргексидином. Рекомендуется принять любое антигистаминное средство - Супрастин, Кларитин, Зодак или их аналоги. Очень эффективно снимает опухоль и раздражение крем Фенистил, который необходимо наносить на кожу.

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