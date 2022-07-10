Редкий смертельный гриб нашли в лесу Новосибирской области

Редкий смертельный гриб нашли в лесу Новосибирской области
Редкий смертельный гриб нашли в лесу Новосибирской области
10 июля, 13:29ОбществоФото: Грибы и грибные места Новосибирска и НСО
Девушка нашла редкий ядовитый гриб в лесу под Новосибирском 9 июля и рассказала об этом в соцсетях. Заядлые грибники определили, что это смертельно опасная белая поганка.

«Я за 30 лет раза три такую встречал. Очень редкий гриб», - пишет один из грибников в паблике «Грибные места Новосибирск и НСО» во «ВКонтакте».

Сибиряки предупредили «охотницу» об осторожности с таким ядовитым грибом. Как оказалось, белая поганка настолько опасна для жизни, что лучше тем же ножом не срезать другие грибы.

«Смотрю, ножичком срезали красотку? Ни ножичком, ни пальчиком, ни сапогом не трогайте её. Нельзя в общую корзинку даже класть – иначе всё на выброс!», - советуют грибники.

Новосибирцы отметили, что даже сок белой поганки может привести к трагедии. После встречи с ней стоит досконально помыть руки. Симптомы отравления проявляются уже через 6 часов после употребления ядовитого гриба, а если немного затянуть с медицинской помощью – практически невозможно выжить.

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