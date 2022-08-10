Дети мигрантов стали разносчиками лишая в Новосибирске – родители в шоке

Жители микрорайона в Новосибирске обвинили детей мигрантов во вспышке лишая

В микрорайоне «Матрешкин двор» родители обвинили детей мигрантов во вспышке лишая, о чем они написали в местных группах Вконтакте.

Одна из мам написала в группе «Типичный ЖК Матрешкин двор и соседи», что по детской площадке идет «страшная зараза» - стрептодермия (лишай). Якобы ей уже заразились несколько детей и взрослых, а распространяют ее дети мигрантов, проживающие в соседних домах. «Было предупреждение хозяевам квартиры, которую они снимают. Хозяин пообещал, что 12 числа они съедут. Но до 12 ещё могут заражены наши же детки. Одним или двум родителям не справиться с этим. Давайте серьёзно отнесемся к этому и, наверное, начнём наших гостей гнать с нашей площадки», - рассказала сибирячка. При этом многие горожане также высказались насчет этой ситуации и объяснили, что эти же дети часто «шарятся в помойках», а их родители за ними не следят. «Только что знакомая написала видела их только что на помойке копаются, эта мама и двое детей этих,! Блин ну какое тут лечение, о чем говорить, если они ведут такой образ жизни! Гнать только остаётся их от наших детей», - высказалась девушка. Однако сообщение жительницы Новосибирска комментаторы восприняли неоднозначно и заявили, что женщина разжигает национальную рознь. «Что же вам сделали иностранные граждане в этом районе? Проживая длительное время в разных районах, городах и даже странах могу достаточно объективно сказать, что иностранные граждане в "Матрешках" вполне тихо живут и нет оснований их так притеснять», - заключила одна из жительниц района. Напомним, ранее голый мужик устроил из подъезда туалет и был пойман жильцами дома в Новосибирске.Попытки выгнать мужчину были безуспешными, потому что он просто не воспринимал чьи-либо слова. Полиция данным нарушителем пока не заинтересовалась.

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