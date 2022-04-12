Банки для просроченных лекарств появились в Новосибирске

Специальные банки для просроченных лекарств установили возле аптек в трех районах Новосибирске в рамках акции «Утилизируй правильно». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова уточнила, что если банки будут пользоваться спросом, тогда они будут установлены по всей сети аптек «Новосибирская аптечная сеть».
Выбрасывать в банки можно упаковки от таблеток, стеклянные пузырьки, капли, свечи и другие медицинские изделия. Испорченные лекарства будут забирать по определенному графику – их сожгут в печи.