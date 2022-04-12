Матрена стала популярным именем детей в Новосибирске в 2022 году

С начала 2022 года в Новосибирской области родились 6 570 детей, некоторым из которых родители дали фантастические и древние имена. Их перечислили для Atas.info в управлении по делам ЗАГС региона.
По данным ЗАГС, чаще всего в этом году новорождённых нарекали традиционными русскими именами - Артём, Михаил, Максим, Матвей, София, Ева, Виктория, Алиса и Мария. Однако без фантазии и смекалки родителей некоторых малышей не обошлось.
Для своих чад они выбирали самые необычнее имена, уходящие корнями к римлянам, арабам и европейцам. Например, среди мужских регистрировали Варлама (так звали святых), Дара, Ратислава.
«Также был Яромил, Аким, Анас, Динислав, Климентий (имя папы римского), Тихомир, Мирослав-Дарин», - сказали в ЗАГС по Новосибирской области.
Также в Новосибирской области в 2022 года появились на свет девочки с самыми яркими именами. Среди них Аниса, Иллада, Кристиана, Милавика, Олимпия, Павла, Яролика (персонаж кота-воителя), Виолина, Матрёна, Ева-Лукерья.
Напомним, ранее в ЗАГС Новосибирской области назвали возраст самой молодой мамы в 2022 году.