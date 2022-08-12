День строителя 2022: поздравления с праздником и тосты на корпоратив

Напомним, что праздновать этот день начали благодаря первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву – ему так понравилась отстроенная Жигулевская ГЭС, что он даже решил продвинуть этот праздник на официальный уровень.
Выпьем за тех, кто на стройке.
Кто за её пределами, тот сам напьется!
Мы предлагаем бокалы наполнить,
Сдвинуть их разом и чокнуться вместе.
Ведь все равно без бутылки не вспомнить,
Сколько строительных в мире профессий!
Вот почему не с совковой лопатой
И не с отбойником, и не с кайлом,
А с ледяною поллитрой на брата
Мы собрались за этим столом!
*
Сегодня День строителя.
Отпразднуем, друзья!
Работать в праздник много
Критически нельзя.
Пусть все у вас в работе
Легко и без проблем,
Уходят прочь заботы.
И плюс в зарплате всем.
За строителей!
*
Каждый может дров наломать; ссору затеять, так, что щепки летят; закрутить все гаечки и винтики своей половинке до упора. И только строитель из всего этого соорудит прекрасный дом с качественным ремонтом и отрегулирует все нужные конструкции. Так выпьем же за таких умельцев в наш профессиональный праздник! С Днем строителя!
*
С днём строителей. Пусть ваша жизнь будет на столько качественной, на сколько вы строите качественно дома, пусть здоровье ваше будет крепким, как ваши строения.
*
Выпиваем сегодня за тех, благодаря кому у нас комфортные дома, просторные детские сады и функциональные торговые центры. За вас строители. Желаем вдохновения в вашей нелёгкой профессии, не болеть и радовать людей плодами своего труда.
*
Желаю, строить здания,
А не физиономии,
И пусть твои старания
Бабло несут огромное!
Когда кирпичик падает,
То мимо пусть проносится,
А радости стандартные
Все в жизнь твою попросятся!
*
С Днём строителя, ура!
Пусть судьба построит счастье
Из кирпичиков добра,
Процветания и участия.
Пусть везёт во всём, всегда,
Позитив, как море, плещет,
И исполнится мечта,
Чтоб во всём ты был успешен!
*
С Днём строителя. Желаю нереального фундаментального счастья в личной жизни, здоровья, как бетон и нервов, крепче прутьев арматуры. Пусть каждая стройка идёт ладно и без резких слов, пусть жизнь кружит тебя в радостных днях и прекрасных мгновениях, как бетономешалка.