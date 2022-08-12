День строителя 2022: поздравления с праздником и тосты на корпоратив

Каждый может дров наломать; ссору затеять, так, что щепки летят; закрутить все гаечки и винтики своей половинке до упора. И только строитель из всего этого соорудит прекрасный дом с качественным ремонтом и отрегулирует все нужные конструкции. Так выпьем же за таких умельцев в наш профессиональный праздник! С Днем строителя!