День строителя 2022: поздравления с праздником и тосты на корпоратив

День строителя 2022: поздравления с праздником и тосты на корпоратив
День строителя 2022: поздравления с праздником и тосты на корпоратив
Сегодня, 09:00ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
День строителя будут праздновать все работники этой отрасли 12 августа 2022 года. Atas.info подобрал самые лучшие поздравления для строителей с их профессиональным праздником.

Напомним, что праздновать этот день начали благодаря первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву – ему так понравилась отстроенная Жигулевская ГЭС, что он даже решил продвинуть этот праздник на официальный уровень.

Поздравления для строителей с праздником 12 августа 2022

Выпьем за тех, кто на стройке.

Кто за её пределами, тот сам напьется!

Мы предлагаем бокалы наполнить,

Сдвинуть их разом и чокнуться вместе.

Ведь все равно без бутылки не вспомнить,

Сколько строительных в мире профессий!

Вот почему не с совковой лопатой

И не с отбойником, и не с кайлом,

А с ледяною поллитрой на брата

Мы собрались за этим столом!

*

Сегодня День строителя.

Отпразднуем, друзья!

Работать в праздник много

Критически нельзя.

Пусть все у вас в работе

Легко и без проблем,

Уходят прочь заботы.

И плюс в зарплате всем.

За строителей!

*

Каждый может дров наломать; ссору затеять, так, что щепки летят; закрутить все гаечки и винтики своей половинке до упора. И только строитель из всего этого соорудит прекрасный дом с качественным ремонтом и отрегулирует все нужные конструкции. Так выпьем же за таких умельцев в наш профессиональный праздник! С Днем строителя!

*

С днём строителей. Пусть ваша жизнь будет на столько качественной, на сколько вы строите качественно дома, пусть здоровье ваше будет крепким, как ваши строения.

*

Выпиваем сегодня за тех, благодаря кому у нас комфортные дома, просторные детские сады и функциональные торговые центры. За вас строители. Желаем вдохновения в вашей нелёгкой профессии, не болеть и радовать людей плодами своего труда.

*

Желаю, строить здания,

А не физиономии,

И пусть твои старания

Бабло несут огромное!

Когда кирпичик падает,

То мимо пусть проносится,

А радости стандартные

Все в жизнь твою попросятся!

*

С Днём строителя, ура!

Пусть судьба построит счастье

Из кирпичиков добра,

Процветания и участия.

Пусть везёт во всём, всегда,

Позитив, как море, плещет,

И исполнится мечта,

Чтоб во всём ты был успешен!

*

С Днём строителя. Желаю нереального фундаментального счастья в личной жизни, здоровья, как бетон и нервов, крепче прутьев арматуры. Пусть каждая стройка идёт ладно и без резких слов, пусть жизнь кружит тебя в радостных днях и прекрасных мгновениях, как бетономешалка.

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