Письмо Жириновского с автографом продают в Новосибирске за 50 тысяч рублей

Студент из Новосибирска обратился к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому за финансовой помощью. Письмо с отказом пришло 11 апреля. Уже после смерти легендарного политика.

Молодой человек решил продать на Avito письмо с прижизненной подписью Жириновского за 50-60 тысяч рублей, сообщает КП-Новоибирск. В письме сказано, что партия не может помочь студенту деньгами, в которых он нуждался, и просят обратиться позже. Но новосибирец придумал решить свои финансовые проблемы, продав автограф легендарного политика. Почему студент Дмитрий обращался за финансовой помощью именно к Жириновскому - он уже не помнит. «Это было в январе», - сказал он, отвечая на вопрос Атас.инфо. Фанаты Владимира Вольфовича уже торгуются с молодым человеком за письмо. Покупатели пока говорят что «дорого», но продавец пока не планирует снижать цену, сообщил он Атас.инфо. «Произвел фурор агитацией на пляже»: Чем запомнился Жириновский в Новосибирске Владимиру Жириновскому было 75 лет. Он попал в больницу 2 февраля 2022 с коронавирусом. Течение болезни осложнил диабет. Несколько месяцев СМИ сообщали об ухудшающемся состоянии политика. Однако все домыслы опровергали в ЛДПР. 6 апреля 2022 года, стало известно о смерти Владимира Жириновского в московской клинике. На прощание с Жириновским приехал Президент РФ Владимир Путин. Ранее Атас.инфо публиковал материал, чем запомнился Владимир Жириновкий во время своих визитов в Новосибирск.

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