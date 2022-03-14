Ветеран ВОВ Михаил Бабкин скончался в возрасте 95 лет в Новосибирске

Известно, что Михаил Бабкин родился в селе Гонохово Алтайского края 3 октября 1926 года. К началу войны он окончил 7 классов, а затем пошел работать в колхозе имени Коминтерна. В 1944 году юный парень пошел пешком в Каменский районный военкомат, чтобы его взяли на обучение в стрелковом полку. В итоге его зачислили в гвардейскую маршевую роту связи.