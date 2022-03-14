Ветеран ВОВ Михаил Бабкин скончался в возрасте 95 лет в Новосибирске

Ветеран ВОВ Михаил Бабкин скончался в возрасте 95 лет в Новосибирске
Ветеран ВОВ Михаил Бабкин скончался в возрасте 95 лет в Новосибирске
Сегодня, 06:26ОбществоФото: КПРФ Новосибирск
Ветеран получил множество медалей, в том числе "За отвагу".

Ветеран ВОВ Михаил Бабкин скончался в возрасте 95 лет в Новосибирске

Ветеран Великой Отечественной войны подполковник Михаил Бабкин скончался на 95-м году жизни 13 марта. Трагичную весь сообщили в обкоме КПРФ.

Известно, что Михаил Бабкин родился в селе Гонохово Алтайского края 3 октября 1926 года. К началу войны он окончил 7 классов, а затем пошел работать в колхозе имени Коминтерна. В 1944 году юный парень пошел пешком в Каменский районный военкомат, чтобы его взяли на обучение в стрелковом полку. В итоге его зачислили в гвардейскую маршевую роту связи.

Ветеран участвовал в боях в составе войск третьего Белорусского фронта. Первую медаль Михаил получил «За отвагу». Ее вручили за то, что солдат несколько дней в ледяной воде обеспечивал телефонную связь.

Уже после 1948 года ветеран пошел учиться в военно-политическое училище, в котором и продолжил свою военную карьеру. В 1969 году он вышел на пенсию и переехал в Советский район Новосибирска. На протяжении девятнадцати лет он являлся преподавателем в школах.

Ветерана наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За победу над Германией», а также двумя орденами Красной Звезды и не только.

Прощание с Михаилом Бабкиным состоится 15 марта в 14:00 по адресу улица Мухачёва, 5/3.

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