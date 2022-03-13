Под Новосибирском скончался 83-летний протоиерей Николай Фокин

В Новосибирской области на 84 году жизни скончался настоятель Сергиево-Казанского храма в посёлке Краснообск Николай Фокин. Информация о смерти священника появилась на сайте Новосибирской митрополии 12 марта 2022 года.
Протоиерей Николай Фокин родился 27 августа 1937 года в Архангельской области. Он окончил МГУ в 1964 году, потом около 30 лет проработал в лаборатории экономико-математических исследований НГУ.
«Отличительной чертой отца Николая была глубокая любовь к православному богослужению, знание его. Несмотря на тяжёлую болезнь и немощь, отец Николай использовал любую возможность послужить в храме», - пишет Новосибирская митрополия.
Священнослужитель при жизни оказал помощь в строительстве храма в Краснообске, за что его любили и почитали прихожане. Протоиерей Николай снискал уважение собратьев и администрации посёлка.