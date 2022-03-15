Что происходит в супермаркетах Новосибирска – есть ли дефицит продуктов

Новосибирцы массово сообщают о пустых полках в супермаркетах

Жители Новосибирска делятся в социальных сетях фотографиями, на которых пустующие прилавки в крупных магазинах. Уже неделю СМИ не смолкают о дефиците сахара, круп и масла - так ли это на самом деле, выяснял Atas.info.

Днём 15 марта 2022 года в новосибирских супермаркетах ажиотажа нет. У касс замечены в основном пожилые люди, в тележках у которых лежат фрукты, 1-2 пакета макарон, по мешку муки и сахара. Сами пенсионеры признались, что не наблюдают дефицита продуктов и не понимают, кто сеет панику. Фото: atas.info «Я хожу по магазинам почти каждый день. Покупаю курицу, иногда лапшу, если закончилась. Вообще стараюсь покупать про запас масло и сахар», - рассказывает корреспонденту Atas.info покупательница Валентина. Менеджеры местных супермаркетов в один голос заявляют, что не нехватки товаров нет – дефицит создан искусственно из-за увеличения спроса на фоне последних событий в мире. С их слов, с полок активно сметали сахар и крупы ещё неделю назад, но сейчас ввели ограничения. «Один покупатель может приобрести не более 5 кг сахара, пяти 2-килограмовых упаковок муки, а также 10 пачек макарон и круп. Несколько дней назад мы замечали, что к полудню полки с товарами первой необходимости были пустыми. Сейчас все продукты в полном объёме, что-то лежит на складах. Перебоев с поставкой нет», - заявили сотрудники супермаркета «Пятёрочка». Фото: atas.info Тем временем, в новосибирских пабликах горожане продолжают обсуждать пустые прилавки. Одна из сибирячек заметила, как в «Ярче» быстро раскупают сахар и растительное масло. В супермаркете «Быстроном» с рафинадом проблем не наблюдается. На стеллажах стоят десятки пакетов весом в 1 килограмм. Запасы обещают пополнить уже на следующее утро. Фото: atas.info Пробелы видны на прилавках с бакалеей. В частности, новосибирцы оперативно скупают бюджетные макароны, рис, перловую крупу и геркулес. Фото: atas.info Видно так же, что покупателей интересуют в основном товары с «жёлтым ценником». Так, на полках недостаёт нескольких пачек майонеза по акции, туалетной бумаги и газировки. Фото: atas.info Оптимистичнее дела с продуктами обстоят в сети супермаркетов «Лента» на площади Маркса. Сахара, муки и круп здесь вдоволь. То же касается и мясных изделий. Продавцы заверили, что прилавки заполняют продукцией несколько раз в день. Фото: atas.info Напомним, недавно на дефицит сахара в региональный минпромторг пожаловались кондитеры. Министр Андрей Гончаров поспешил заверить сибиряков, что в запасе находится 600 тонн, в скором времени поступит ещё 400. Также известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны, пишет gorod55ru.

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