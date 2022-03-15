Сбой в работе Whatsapp зафиксирован 14 и 15 марта в Новосибирске

«Сегодня перестал работать Whatsapp, Интернет-провайдер РТК. Сообщения еще иногда просачиваются, а вот картинки не уходят совсем. Официальный сайт whatsapp.com тоже не доступен. На компьютере и на смартфонах сервис работает только через VPN. С мобильного Интернета пока еще работает и VPN не требуется», - написали в группе.