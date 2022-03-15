Сбой в работе Whatsapp зафиксирован 14 и 15 марта в Новосибирске

Сбой в работе Whatsapp зафиксирован 14 и 15 марта в Новосибирске
Сбой в работе Whatsapp зафиксирован 14 и 15 марта в Новосибирске
Сегодня, 07:55ОбществоФото: pixabay.com
На перебои жалуются пользователи в социальных сетях.

Новосибирцы пожаловались на сбой в работе с Whatsapp. Информация появилась в социальных сетях.

Так, в группе «Новости дня Каинск Барабинск» местные жители написали, что 14 марта у них перестал работать Whatsapp. У некоторых пользователей не отправляются картинки, не пересылаются сообщения и не работает официальный сайт.

«Сегодня перестал работать Whatsapp, Интернет-провайдер РТК. Сообщения еще иногда просачиваются, а вот картинки не уходят совсем. Официальный сайт whatsapp.com тоже не доступен. На компьютере и на смартфонах сервис работает только через VPN. С мобильного Интернета пока еще работает и VPN не требуется», - написали в группе.

Однако в комментариях некоторые подписчики заявляют, что неполадки возникли только с сетью РТК. WhatsApp работает в обычном режиме и никаких перебоев у них не возникло.

«Работает. И сообщения ловит и картинки», - написала пользовательница.

«Всё работает и на мобильном интернете, и на ттк», - уточнила подписчица группы.

По данным сервиса downdetector.ru, на 15 марта перебоев с платформой не выявлено. Однако 14 марта все же были некоторые сбои в работе.

По сообщению с сайта не-работает-сегодня.рф, 15 марта действительно зафиксирован сбой по всей России. Перебои наблюдаются и в работе приложения WatsApp и в веб-версии сайта whatsapp.com.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы