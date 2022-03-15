Сбой в работе Whatsapp зафиксирован 14 и 15 марта в Новосибирске

Новосибирцы пожаловались на сбой в работе с Whatsapp. Информация появилась в социальных сетях.
Так, в группе «Новости дня Каинск Барабинск» местные жители написали, что 14 марта у них перестал работать Whatsapp. У некоторых пользователей не отправляются картинки, не пересылаются сообщения и не работает официальный сайт.
«Сегодня перестал работать Whatsapp, Интернет-провайдер РТК. Сообщения еще иногда просачиваются, а вот картинки не уходят совсем. Официальный сайт whatsapp.com тоже не доступен. На компьютере и на смартфонах сервис работает только через VPN. С мобильного Интернета пока еще работает и VPN не требуется», - написали в группе.
Однако в комментариях некоторые подписчики заявляют, что неполадки возникли только с сетью РТК. WhatsApp работает в обычном режиме и никаких перебоев у них не возникло.
«Работает. И сообщения ловит и картинки», - написала пользовательница.
«Всё работает и на мобильном интернете, и на ттк», - уточнила подписчица группы.
По данным сервиса downdetector.ru, на 15 марта перебоев с платформой не выявлено. Однако 14 марта все же были некоторые сбои в работе.
По сообщению с сайта не-работает-сегодня.рф, 15 марта действительно зафиксирован сбой по всей России. Перебои наблюдаются и в работе приложения WatsApp и в веб-версии сайта whatsapp.com.