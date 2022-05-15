Женщина из Новосибирска рассказала о жизни с ВИЧ-инфекцией

Женщина из Новосибирска рассказала о жизни с ВИЧ-инфекцией
Женщина из Новосибирска рассказала о жизни с ВИЧ-инфекцией
Сегодня, 16:41ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Сибирячка предполагает, что заразилась ВИЧ от своего покойного мужа. Сейчас она учится помогать другим ВИЧ-инфицированным в Новосибирске.

Жительница Новосибирска поделилась, как живет с Вирусом иммунодефицита человека. Женщина рассказала свою историю в День памяти умерших от СПИДа, который традиционно проводят 15 мая каждого года.

Сибирячка заразилась ВИЧ от своего мужа, который уже скончался. Заболела она вместе со своим сыном, а узнала о наличии инфекции в организме лишь спустя год после его рождения.

Женщина делится, что в свое время ее супруг принимал наркотики. Догадываться о том, что мужчина болен она начала не сразу. ВИЧ в его организме перешел в стадию СПИДа, а далее начали прикрепляться все сопутствующие болезни из-за слабого иммунитета – туберкулез, менингит.

Когда новосибирец скончался, она осталась одна. Теперь главная задача женщины – рассказать о ВИЧ своему сыну. В этом ей помогали знакомые, работающие с психологом. Сейчас сибирячка работает в организации «Остров», которая помогает другим ВИЧ-инфицированным людям.

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