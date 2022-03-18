Родительская суббота 2-й недели Великого поста — какого числа в 2022 году

Вселенская родительская суббота пройдет 19 марта 2022 года. Стоит отметить, что родительских суббот будет еще несколько: 19 и 26 марта, а также 2 апреля. Что можно, а что нельзя делать в этот день рассказываем в материале Atas.info.

19 марта Русская православная церковь отметит родительскую субботу второй седмицы. Родительская суббота приходится на 2-ю неделю Великого поста. Ее называют днем памяти усопших. Каждому верующему необходимо помнить несколько правил: что можно делать в этот день и от чего лучше всего отказаться. Главной особенностью родительской субботы является ее всеобщность. Не зря она имеет название «Вселенская родительская суббота». Это значит, что каждый христианин может почтить память не только близких, которые покинули этот мир, но и умерших людей в целом. Что можно делать в этот день? Традиционно в родительскую субботу нужно посетить храм, а также испечь блины. Первый блин важно оставить для умершего человека.

Также рекомендовано принести выпечку в храм или раздать ее нуждающимся. Таким способом, человек сможет помянуть ваших близких.

Также в родительскую субботу принято устраивать поминальный ужин. На нем вспоминают усопших родственников. Перед трапезой нужно обязательно прочитать молитву.

Священнослужители рекомендуют провести родительскую субботу в кругу семьи. Лучше всего этот день использовать для сближения с родными, а также вспоминать усопшего молитвой и добрыми словами.

В этот день принято посещать кладбище, убираться на могиле, тем самым, почтить память усопшего.

Посещение церкви в этот день не является обязательным. Чего нельзя делать в родительскую субботу? Церковь рекомендует в этот день воздержаться от ссор с близкими людьми. В родительскую субботу лучше отказаться от празднований дня рождения, свадьбы и других увеселительных мероприятий.

Помимо этого, лучше отказаться от сквернословия и негативно отзываться о других людях.

В этот день не запрещено работать, однако это не должно помешать походу в церковь.

Если вы решили посетить кладбище в родительскую субботу, то воздержитесь от оставления там спиртных напитков и сигарет. Также в этот день лучше отказаться от алкоголя в целом. Можно ли в родительскую субботу убирать в доме? Как рассказывают священники, в этот день проводить уборку в доме нельзя. Родительская субботу должна пройти уже в чистом доме. Считается, что если жилье грязное, то это неуважение к памяти покойного. Именно поэтому необходимо провести уборку и стирку заранее. Напомним, священнослужитель рассказал, что нельзя делать православным перед праздником Пасхи. Многие верующие держат перед ним пост с целью очистить свое тело и душу. Важно сделать все домашние дела заранее – в первой половине недели. После Великого четверга нельзя печь даже куличи. Христианин должен провести последние три дня Страстной седмицы не за уборкой, а за моральным и физическим отдыхом. К Великому четвергу необходимо решить все свои конфликты.Также важно встречать Пасху в обновленном доме, без лишнего хлама. Необходимо провести разбор вещей и отдать ненужное нуждающимся.

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