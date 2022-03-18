Родительская суббота 2-й недели Великого поста — какого числа в 2022 году

19 марта Русская православная церковь отметит родительскую субботу второй седмицы. Родительская суббота приходится на 2-ю неделю Великого поста. Ее называют днем памяти усопших. Каждому верующему необходимо помнить несколько правил: что можно делать в этот день и от чего лучше всего отказаться.
Главной особенностью родительской субботы является ее всеобщность. Не зря она имеет название «Вселенская родительская суббота». Это значит, что каждый христианин может почтить память не только близких, которые покинули этот мир, но и умерших людей в целом.
Что можно делать в этот день?
Чего нельзя делать в родительскую субботу?
Можно ли в родительскую субботу убирать в доме?
Как рассказывают священники, в этот день проводить уборку в доме нельзя. Родительская субботу должна пройти уже в чистом доме. Считается, что если жилье грязное, то это неуважение к памяти покойного. Именно поэтому необходимо провести уборку и стирку заранее.
Напомним, священнослужитель рассказал, что нельзя делать православным перед праздником Пасхи. Многие верующие держат перед ним пост с целью очистить свое тело и душу. Важно сделать все домашние дела заранее – в первой половине недели. После Великого четверга нельзя печь даже куличи.
Христианин должен провести последние три дня Страстной седмицы не за уборкой, а за моральным и физическим отдыхом. К Великому четвергу необходимо решить все свои конфликты.Также важно встречать Пасху в обновленном доме, без лишнего хлама. Необходимо провести разбор вещей и отдать ненужное нуждающимся.