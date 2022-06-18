На выпускном НВИ наградили медалью «За отвагу» участника спецоперации

На выпускном НВИ наградили медалью «За отвагу» участника спецоперации
На выпускном НВИ наградили медалью «За отвагу» участника спецоперации
18 июня, 13:54ОбществоФото: atas.info
Выпускника Новосибирского военного института войск Росгвардии 2021 года, лейтенанта Сергея З. наградили в ходе выпускного вечера 18 июня медалью «За отвагу». Он проявил героизм в боях на Украине.

Военнослужащему вручил награду в торжественной обстановке на плацу НВИ командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Николай Марков. Он отметил самоотверженность и мужество Сергея З. при исполнении военного долга.

Сегодня в Новосибирске курсанты НВИ празднуют выпускной. Молодые военные получили дипломы, станцевали вальс и прошли маршем с карабинами по плацу института. Фотографии с места торжества смотрите в репортаже Atas.info.

Стоит отметить, за всё время существования Новосибирский военный институт войск Росгвардии подготовил 11 000 офицеров, из который 147 человек – золотые медалисты. Также около 2 000 отличников, а 5 – герои Российской Федерации.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы