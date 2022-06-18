На выпускном НВИ наградили медалью «За отвагу» участника спецоперации

Военнослужащему вручил награду в торжественной обстановке на плацу НВИ командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Николай Марков. Он отметил самоотверженность и мужество Сергея З. при исполнении военного долга.
Сегодня в Новосибирске курсанты НВИ празднуют выпускной. Молодые военные получили дипломы, станцевали вальс и прошли маршем с карабинами по плацу института. Фотографии с места торжества смотрите в репортаже Atas.info.
Стоит отметить, за всё время существования Новосибирский военный институт войск Росгвардии подготовил 11 000 офицеров, из который 147 человек – золотые медалисты. Также около 2 000 отличников, а 5 – герои Российской Федерации.