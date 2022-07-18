Доброволец из Новосибирской области погиб в боях на Украине

Доброволец из Новосибирской области погиб в боях на Украине
Доброволец из Новосибирской области погиб в боях на Украине
18 июля, 15:36ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Родственники и жители Чистоозерного района Новосибирской области 18 июля попрощались с погибшим в спецоперации 47-летним Владимиром Зайцевым. Сибиряк учувствовал в боях на Украине в качестве добровольца.

Мужчина вступил в ряды наших солдат добровольно в середине июня, а уже в конце месяца родным сообщили о его гибели. В его колонную прилетел снаряд. Для опознания тела пришлось проводить ДНК-тест и только после результатов анализа родственник смогли получить тело погибшего и назначить дату похорон, пишет районная газета «Кулундинская новь».

Церемония прощания с Владимиром Зайцевым состоялась сегодня. В последний путь его проводили жители села Ольгино, откуда он родом, а также представители районной власти.

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