Где отдохнуть летом-2022: ТОП-5 баз недалеко от Новосибирска

О том, что это место вряд-ли подходит для тихого семейного отдыха, сообщает и пользователь Яндекс.Карт Юлия Ч. "Очень старые домики с затхлым запахом внутри, очень старая и очень не чистая мебель, холодильник совдеповских времен, очень грязная сантехника. Если вы собираетесь отдыхать здесь с маленьким ребенком, будьте готовы к очень холодному и скользкому полу на первом этаже. Обещанная детская площадка оставляет желать лучшего - одна горка - очень грязная и в паутине и две самодельные качели (сама площадка вся заросла подорожником). Водохранилище действительно в шаговой доступности, но эти шаги нужно сделать по козьей тропе, пляжа нет - все заросло травой, кучами пивных бутылок и памперсов", - описывает свои впечатления женщина.