Где отдохнуть летом-2022: ТОП-5 баз недалеко от Новосибирска

В окрестностях Новосибирска свои услуги предлагают десятки мест летнего отдыха – от недорогих баз до пафосных санаториев. Мы за основу взяли первую пятерку, сформированную по лучшим оценкам пользователей сервиса Tripadvisor. Это один из самых популярных и авторитетных порталов для путешественников. И посмотрели, какие отзывы об этих местах размещают отдыхающие на других интернет-сервисах. Картина складывается не такая уж и радужная.
База отдыха находится в Караканском бору, на берегу Новосибирского водохранилища в поселке Абрашино. Рядом расположено так называемое Мраморное озеро – бывший карьер, затопленный подземными водами. Заселение возможно в 7 стандартных номеров, один полулюкс или в отдельно стоящий коттедж. Стоимость двухместного проживания с питанием в "стандарте" – 5200 рублей в будни, 6200 в выходные дни.
На базе есть собственный пляж с пирсом, русская баня с купелью, можно взять напрокат лодку, снаряжение для активных игр, "база идеально подходит для любителей рыбалки", - говорится на официальном сайте.
Туристы отмечают приветливый персонал и красивые виды вокруг. Из неудобств – общий туалет на этаже, отдыхающие отмечают его некачественную уборку. Есть претензии к чистоте бани, в которой вдобавок плохо работает вентиляция.
"Отдыхали с ребенком. Внутри дома грязь, в комнатах так же. Туалет и душ в количестве двух штук на этаже. Антисанитария полная. Раковины и душевые грязные, ведро мусорное переполнено, унитаз грязный, бумага туалетная отсутствует. Противно просто помыть руки. Хотели остаться на двое суток, уехали на следующий день. Кстати деньги за вторые сутки нам не вернули. Что происходит в соседнем номере слышно, как будто все действие происходит у тебя под боком. Персонал из так сказать азиатских республик", - делится впечатлениями пользователь сервиса Flamp с ником koltunova-80.
Комплекс расположен в Бердске, на берегу Бердского залива и занимает площадь 3 гектара, на которой находятся двухэтажные шестиместные гостевые коттеджи и домики, рассчитанные на размещение 2-х и 4-х человек. Цены колеблются от 14 тысяч рублей в сутки за коттедж класса "люкс" до 5 тысяч за люксовый домик на двух человек.
На территории работает кафе с европейской кухней, расположены беседки и мангальные зоны, русская баня на дровах. На пляже можно взять лодку напрокат, а для любителей поиграть "в войнушку" работает страйкбольная площадка. Для детей обустроена игровая площадка и веревочный городок.
Люди, которые тут отдыхали, отмечают, что территория грамотно спланирована и за ней тщательно ухаживают. Но отмечают, что в 4-местных домики домиках нет ни душа, ни туалета, только раковина с холодной водой. Кроме того, туристы обращают внимание на высокие цены и медленное обслуживание в кафе.
Неоднократно встречаются сообщения о грубости персонала базы, подобные тому, что оставил на Яндекс.Картах пользователь по имени Ян: "Администратор грубая и неуравновешенная, обслуживающий персонал - колхозники с унылыми лицами и манерой следить за каждым движением гостей, охрана старые милиционеры на пенсии, либо бывшие заключенные из разряда обиженных. В 22-00 нельзя громко разговаривать, про музыку вообще молчу".
База находится в районе Речкуновки, между Бердским шоссе и берегом Новосибирского водохранилища. Состоит из 10 бревенчатых коттеджей разной вместимости, от 2 до 10 человек. Каждый домик оборудован душевой кабиной и туалетом, есть мини-кухня с холодильником и микроволновкой. На территории работает два бассейна и баня, есть собственный выход на пляж.
Стоимость аренды домиков от 8т до 15 тысяч рублей в сутки.
"Отдых понравился, но если хочется тишины, то это не здесь, в каждом доме играет громко музыка, а домики стоят рядом друг с другом", - отмечает новосибирец Анатолий Чабан.
О том, что это место вряд-ли подходит для тихого семейного отдыха, сообщает и пользователь Яндекс.Карт Юлия Ч. "Очень старые домики с затхлым запахом внутри, очень старая и очень не чистая мебель, холодильник совдеповских времен, очень грязная сантехника. Если вы собираетесь отдыхать здесь с маленьким ребенком, будьте готовы к очень холодному и скользкому полу на первом этаже. Обещанная детская площадка оставляет желать лучшего - одна горка - очень грязная и в паутине и две самодельные качели (сама площадка вся заросла подорожником). Водохранилище действительно в шаговой доступности, но эти шаги нужно сделать по козьей тропе, пляжа нет - все заросло травой, кучами пивных бутылок и памперсов", - описывает свои впечатления женщина.
База отдыха расположена на территории недействующего горнолыжного комплекса "Новососедово", рядом с одноименной деревней в Искитимском районе, в 130 километрах от Новосибирска. Двухэтажный дом из бруса разделен на 4 блока и состоит из 12 номеров. В каждом блоке 3 номера, санузел с душевой кабиной и теплыми полами, гостиная комната. В гостиной комнате находится кухонная мебель, посуда, чайник, микроволновка. Есть кафе, где можно питаться, если не хочется готовить самому.
Стоимость двухместного номера в будни 1 500 руб. без питания, 2 800 руб. с питанием. В выходные соответственно 1700/3000 рублей.
База расположена в очень красивом месте, из развлечений здесь предлагают спокойный сплав по реке Бердь, катание на квадроциклах, русскую баню на дровах. Туристы, единодушно отмечая природные красоты, обращают внимание на несоответствие части указанных при бронировании цен на услуги (по факту на месте стоимость вырастает) и низкое качество сервиса.
"После внесения предоплаты ситуация очень меняется. Прежние договоренности исчезают, везде и за все требуют доплату. По приезду на место узнаете, что нет плитки для готовки еды (выпросили мультиварку у хозяев в итоге, чтобы готовить еду детям), что нужно докупить дрова для костра. В номерах бегают мышки - они оставляли следы своей жизнедеятельности повсюду. Диваны в общих комнатах не чистятся, чехлы грязные", - такой отзыв о своем пребывании в "Кедровой заимке" отставил пользователь сервиса Tripadvisor с ником Kv-0001.
Еще одна база недалеко от Бердска, название получила в честь одноименного природного озера, расположенного на ее территории. Комплекс позиционирует себя, как идеальное место для семейного отдыха. В главном корпусе есть стандартные и семейные двухместные номера и семейные номера на 4-х человек. Стоимость проживания начинается от 2400 рублей за номер. Можно арендовать двух-трехместные летние деревянные домики, оборудованные санузлом и раковиной для умывания. Аренда на сутки обойдется в 3000 рублей.
Тут предлагают обширный набор развлечений: можно покататься на каяке, катамаранах, велосипедах, досках для плавания, роликах, поиграть в настольный теннис, бадминтон и сходить в сауну.
Реальность оказывается не столь блестяща. Основная претензия – время здесь словно застыло в 70-х годах прошлого века.
"Это просто машина времени, а не база отдыха! Даже в советские времена было лучше и чище! Здание базы старое. Когда зашли в номер просто обалдели!! За такую цену тихий ужас...Старые обои, с желтыми пятнами...В трещинах. Ужасный запах в ванной... Пахнет уличным туалетом! И запах идет по всему номеру. Воняет старым тряпьем. Ночевать здесь пять дней просто нереально!! Спустились на ресепшен (если его так можно назвать). Нам предложили еще один номер. Но, он оказался с таким же спертым запахом. Мы отказались. Благо что деньги вернули без проблем. Мы переночевали там сутки. Кое-как... Хоть столовая оказалась нормальная, и вкусно покормили на ужин и завтрак. Ролики и велосипеды, которые были обещаны на прокат, старинные... Из развлечений - только прогулки вокруг якобы "голубого", а на самом деле зеленого озера", - делится впечатлениями сибирячка Ирина на сервисе Flamp.