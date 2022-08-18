Многодетная мать ночевала в машине из-за бездействия полиции под Новосибирском

Муж отнял у многодетной матери Ольги П. маленьких детей и перестал пускать её в собственную квартиру в поселке Октябрьский под Новосибирском. Женщине пришлось ночевать в машине так, как даже троим полицейским не удалось разрешить конфликт этой семьи.

Ольга по решению суда привезла грудного сына и 4-летнюю дочь мужу в их общий дом вечером 16 августа. Осталась переночевать, чтобы поухаживать за младенцем. А утром между супругами возник скандал – разнимать их пришлось полицейским. «Утром он хотел меня выгнать из дома, ведь теперь у него есть решение суда, которым он апеллирует. Начал звонить в полицию, а я вклинилась в разговор и попросила вызвать ещё и органы опеки. Его это так разозлила, что он меня схватил, заломил руки, уронил на пол. Прибежала на крики моя дочь, увидела ещё нож на столе. Короче, ужас, она начала меня защищать…Бедные дети, для них это огромный стресс. Приехавшим полицейским мы написали объяснительные, они с нами пообщались, защитили меня», - рассказала Atas.info Ольга. Фото: героя публикации После утреннего скандала женщина ушла из дома, а по возвращении вечером не смогла попасть в квартиру. Муж заперся там вместе с двумя малышами и не хотел пускать их мать. Ситуация повторилась вызовом наряда полиции, но в этот раз на сторону женщины никто не встал. «Приехали трое сотрудников полиции, только один из них был в форме. По началу они старались мне помочь мирно решить проблему с мужем. Но потом, стоя за закрытой дверью в квартире, Сергей опять начал им петь о моём диагнозе, о решении суда. Правоохранители тут же поменялись в лице – хватали меня, пытались вытащить на улицу, запретили входить в дом, вели себя со мной, как с умалишённой. К этой ситуации подключился сосед, приятель Сергея. И они такой ордой мужчин меня затравили», - пояснила сибирячка. Со слов женщины, следом за полицейскими на своей машине она поехала на медосвидетельствование. В 3-м часу ночи её отпустили, но так, как идти было некуда осталась ночевать в машине. «Я просто хотела попасть в свою квартиру, к своим детям, в общении с которыми я не ограничена на данный момент. То есть, мои права нарушены дважды. Квартира принадлежит равно и мне по праву собственности. Написали объяснение полиции, но т.к. я с ним не согласна, я его не подписала и его просто забрали. Это наш общий дом, как и дети. Я хочу их видеть, с решением суда я не согласна, но пока бегаю по юристам и судам, могу просто потерять их. Младший ещё не отлучен от груди». В Новосибирске муж пытается отобрать двоих детей у жены, выставляя ее сумасшедшей Напомним, эту историю Atas.info писали несколько дней назад, когда дети ещё жили с матерью в Новосибирске. Уже прошел суд, по которому было решено передать детей отцу. Судья встал на сторону мужчины, якобы из-за диагноза – шизофрения - у женщины.

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