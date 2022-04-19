Свалку военных ботинок обнаружили в лесу под Новосибирском

Свалку военных ботинок обнаружили в лесу под Новосибирском
Свалку военных ботинок обнаружили в лесу под Новосибирском
Сегодня, 16:53ОбществоФото: "Новости Верх-Тулы" группа ВК
Помимо берцев неизвестные захлами лес автомобильными шинами.

Жители Верх-Тулы Новосибирской области пожаловались на огромную свалку из берцев в лесу возле Чеминского жилмассива. Об этом они рассказали 18 апреля в одной из групп социальной сети во «ВКонтакте».

По словам местных жителей, неизвестные выбросили недалеко от поселка несколько десятков пар военной обуви, а также автомобильные шины. Эта свалка существует там с осени.

«В воскресенье наткнулись на такое безобразие в лесу, не далеко от дороги возле чеминского поворота. Как можно вообще было выбросить в лесу берцы? Неужели нельзя было увезти на помойку?», - написала в соцсети Наталья Шерукова.

Новосибирцы в комментариях возмутились ситуацией. Некоторые даже вызвались приехать на место и собрать мусор.

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