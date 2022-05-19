Мэрия Новосибирска засудила минфин области на 6.5 млн. рублей за квартиру

Мэрия Новосибирска засудила минфин области на 6.5 млн. рублей за квартиру
Мэрия Новосибирска засудила минфин области на 6.5 млн. рублей за квартиру
19 мая, 17:17ОбществоФото: Медиахолдинг1MiСуд обязал мэрию предоставить жилье женщине с ребенком-инвалидом
6.5 млн. рублей за квартиру, предоставленную женщине с ребенком-инвалидом вне очереди, должна получить мэрия Новосибирска. Деньги необходимо взыскать с Министерства финансов региона. Решение арбитражного суда Новосибирской области опубликовано 13 мая 2022 и еще не вступило в законную силу.

Мэрия Новосибирска подала иск к Министерству финансов региона о возмещении ущерба на 6.5 млн. рублей после предоставления квартиры женщине с ребенком инвалидом. Благоустроенная квартира площадью 59.6 кв.м была предоставлена вне очереди по решению Центрального суда. Она передана семье на условиях социального найма в бессрочное владение и пользование.

Возмещения убытков, возникших в результате предоставления муниципальной квартиры, мэрия потребовала от областной казны. Так как меры социальной защиты инвалидов являются расходными обязательствами госвласти субъектов РФ, за их счет они и должны осуществляться.

Арбитражный суд признал, что Новосибирская область не исполнила своих обязательств перед ребенком-инвалидом, а мэрия понесла понесла убытки, предоставив квартиру из муниципального жилого фонда. Доводы минфина о неправильном определении размера убытков не приняты во внимание судом.

Довод, что жилье не выбывает из муниципального фонда тоже не убедл суд, так как оно предоставлено бессрочно и может быть приватизировано жильцом.

Примечательно, что на судебное заседание 4 мая 2022 не явились ни представители мэрии, ни представители минфина области.

Суд решил взыскать требования в полном объеме 6.523 млн. рублей в пользу мэрии. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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