Чистый четверг 2022: народные приметы о волшебной воде и соли

Четверговая соль

Готовкой Четверговой соли занимаются раз в год – в Чистый четверг. Существует примета, что соль, изготовленная в этот день, обладает целебной силой и способна излечить от любых недугов. Для её получения нужно на раскаленную сковороду высыпать пачку обычной соли и прожарить до черного цвета. Затем при каком-либо заболевания можно положить эту соль в еду, а через день он выздоровеет.