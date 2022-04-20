Чистый четверг 2022: народные приметы о волшебной воде и соли

Чистый четверг 2022: народные приметы о волшебной воде и соли
Чистый четверг 2022: народные приметы о волшебной воде и соли
Сегодня, 14:29ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Чистый четверг – это народный и церковный праздник, который отмечают 21 апреля в 2022 году. Какие есть приметы, обычаи и запреты – в тексте Atas.info.

Великий четверг по церковному календарю отмечается за три дня до Пасхи, а в этом году этот день приходится на 21 апреля. Среди главных традиций у людей остается генеральная уборка в доме, выпекание куличей и окраска яиц.

Народные приметы и обряды

Помыться на утренней заре в Страстной четверг – получить здоровье на весь год. Утром вода заряжается целебной силой, которая может смысть накопившиеся грехи.

Уберешься дома – будет достаток весь год. Также есть поверье, что если уборка была качественная, то обязательно найдешь давно потерянную вещь.

В последний четверг нужно пересчитывать все денежные сбережения в доме, тогда они круглый год водиться будут, а вот займы в этот день давать нельзя – останешься без денег.

Умыться в Чистый четверг серебряной водой – целый год нечистая сила не тронет. Сделать такую воду можно положив в среду серебряное украшение в воду, а утром уже можно умыться.

Четверговая соль

Готовкой Четверговой соли занимаются раз в год – в Чистый четверг. Существует примета, что соль, изготовленная в этот день, обладает целебной силой и способна излечить от любых недугов. Для её получения нужно на раскаленную сковороду высыпать пачку обычной соли и прожарить до черного цвета. Затем при каком-либо заболевания можно положить эту соль в еду, а через день он выздоровеет.

Что нельзя делать

Великий четверг – это единственный церковный день в году, когда можно избавиться от негативного и зарядиться на весь год позитивом.

Считается, что нельзя сливать использованную воду после мытья дома в унитаз. Желательно вынести ее во двор и вылить под дерево. С грязной водой весь негатив уходит из дома.

Нельзя давать в долг деньги и продукты – с ними можно отдать семейное благополучие.

Не следует устраивать празднование с алкоголем, музыкой и гуляньем – этот день является напоминанием, что был предан Иисус Иудой и распят.

Пробовать пасхи и куличи тоже не следует, но этот запрет больше относится к соблюдающим Великий пост.

Обряды и обычаи на чистый четверг перед Пасхой

При выпекании куличей хозяйки клали в них символические предметы, кому какой попадёт, такой и год будет.

Если тесто на куличи подходит хорошо – то и год будет урожайным.

Кого утром в Чистый четверг первым увидишь, так и год проживешь. Молодой человек – к добру. Пожилой человек – к переменам. Ребенок – к новостям.

Принесенная свеча из церкви после службы, должна догореть дома, тогда и атмосфера в доме наполнится благодатью.

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